Em cinco meses, 10,6% dos novos contêineres verdes já foram queimados em Porto Alegre; prejuízo chega a R$ 960 mil

Desde o início da operação dos novos contêineres verdes em Porto Alegre, em março deste ano, 48 equipamentos foram incendiados — 10,6% do total de 450 instalados. As ocorrências mais recentes foram registradas entre a madrugada e a manhã desta segunda-feira (18), na Rua Marcilio Dias, na Rua Uruguaiana e na Avenida Bastian, todas no bairro Menino Deus, na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto e na Avenida Praia de Belas, ambas no bairro Praia de Belas, e na Rua Luiz Afonso, na Cidade Baixa.

Conforme o Departamento Municipal de Limpeza e Urbana (DMLU), cada contêiner custa cerca de R$ 13 mil. Com limpeza e outras despesas, a prefeitura chega a gastar em torno de R$ 20 mil toda vez que precisa substituir o equipamento, totalizando prejuízo de R$ 960 mil até agora.

No final da manhã desta segunda-feira, Zero Hora esteve em dois dos pontos onde ocorreram os incêndios. Nos locais, tanto o contêiner verde, destinado a resíduos recicláveis, quanto o metálico, para orgânicos, já haviam sido retirados para substituição. Ainda era possível ver a marca do fogo e parte do plástico queimado no chão.

A expectativa do DMLU é fazer a substituição de forma rápida para não prejudicar a coleta.

Quando queima um contêiner verde, também cria um chamuscado do lado, no container metálico, mas a gente consegue fazer uma restauração desses contêineres para orgânicos. Nossa equipe vai lá, faz a raspagem deste plástico, faz a limpeza dos restos desses resíduos que ficaram pelas calçadas, e o equipamento é substituído. Mas toda essa operação tem custo para a prefeitura. CARLOS ALBERTO HUNDERTMARKER Diretor-geral do DMLU

Na Rua Marcílio Dias, no Menino Deus, marca da estrutura queimada, que já foi retirada, ainda é visível no chão. Gabriela Plentz / Grupo RBS

Em maio, Zero Hora mostrou que haviam sido queimados 18 contêineres em 60 dias. De lá para cá, mais 30 ocorrências foram registradas — 11 só neste mês de agosto.

A Polícia Civil investiga os casos e os suspeitos, quando identificados, respondem por dano ao patrimônio público. Até o momento, apenas uma pessoa foi apontada como autora do fogo em um dos episódios.

De acodo com o delegado regional de Porto Alegre, Rodrigo Bozzetto, não há indícios de que os ataques sejam planejados por um grupo. Ao que tudo indica, são pessoas em situação de rua e recicladores que acessavam os equipamentos antigos e, com a abertura menor dos novos, não conseguem mais entrar para retirar os resíduos e acabam danificando. A orientação da prefeitura é para que a população denuncie pelo telefone 156.

— Esses contêineres com resíduos seletivos vão para as unidades de triagem, e os resíduos orgânicos e rejeitos vão para Lomba do Pinheiro. Temos lá uma estação de transbordo e, depois, isso é levado até o aterro sanitário em Minas do Leão. Ressalto que nós não podemos, de maneira alguma, ter acesso a esses resíduos que estão nas calçadas — afirma — afirma o diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, que descarta possível mudança no formato dos novos equipamentos em razão dos ataques.