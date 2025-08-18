Porto Alegre

Vandalismo
Notícia

Em cinco meses, 10,6% dos novos contêineres verdes já foram queimados em Porto Alegre; prejuízo chega a R$ 960 mil

Desde março, 48 estruturas foram incendiadas. Com limpeza e outras despesas, prefeitura chega a gastar R$ 20 mil cada vez que precisa substituir um dos equipamentos

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

