Dupla é presa após perseguição e acidente com carro roubado em Porto Alegre

Duas pessoas foram presas na noite dessa sexta-feira (15) após uma perseguição policial que terminou em acidente na Avenida Assis Brasil, no bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre. O carro em que estavam havia sido roubado em Campo Bom na manhã do mesmo dia.

De acordo com a Brigada Militar, agentes do 20º Batalhão realizavam patrulhamento quando localizaram um Ford Ka branco em situação de furto circulando pela avenida, próximo à Freeway. Ao receber ordem de parada, o motorista não obedeceu e fugiu em alta velocidade.

A perseguição se estendeu por quase três quilômetros, até que o veículo atingiu um carro estacionado próximo à Avenida dos Gaúchos. O condutor, de 25 anos, ficou ferido e encaminhado ao Hospital Cristo Redentor. Uma mulher de 23 anos que o acompanhava foi detida pela Brigada Militar.

