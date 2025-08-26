Motoristas de Porsche e RAM são presos após batida com duas pessoas feridas em suposto racha na Nilo Peçanha

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente que envolveu cinco veículos na Avenida Nilo Peçanha, na zona norte de Porto Alegre, no final da noite desta segunda-feira (25).
De acordo com a Polícia Civil, três carros estavam parados no semáforo quando foram atingidos por outros dois automóveis — uma Porsche e uma RAM— que trafegavam em alta velocidade.
Um deles, é avaliado em cerca de R$ 400 mil. A suspeita é de que os condutores estivessem participando de um racha.
Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), os motoristas desses dois carros apresentavam sinais de embriaguez, mas se negaram a realizar o teste do bafômetro.
Os homens, de 43 e 34 anos, foram presos em flagrante. Eles não tiveram os nomes divulgados.
Duas mulheres que estavam na carona da Porsche e da RAM tiveram ferimentos e foram encaminhadas a um hospital da região. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde delas.