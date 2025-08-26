Porto Alegre

Zona norte da Capital
Notícia

Motoristas de Porsche e RAM são presos após batida com duas pessoas feridas em suposto racha na Nilo Peçanha

Conforme a EPTC, os condutores apresentavam sinais de embriaguez, mas se negaram a realizar teste do bafômetro

Maria Fernanda Luchsinger

