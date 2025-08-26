Motoristas de Porsche e RAM são presos após batida com duas pessoas feridas em suposto racha na Nilo Peçanha

Os carros que vinham em alta velocidade atingiram os automóveis que aguardavam a abertura do sinal. Marcos Pacheco / RBS TV

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente que envolveu cinco veículos na Avenida Nilo Peçanha, na zona norte de Porto Alegre, no final da noite desta segunda-feira (25).

De acordo com a Polícia Civil, três carros estavam parados no semáforo quando foram atingidos por outros dois automóveis — uma Porsche e uma RAM— que trafegavam em alta velocidade.

Um deles, é avaliado em cerca de R$ 400 mil. A suspeita é de que os condutores estivessem participando de um racha.

Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), os motoristas desses dois carros apresentavam sinais de embriaguez, mas se negaram a realizar o teste do bafômetro.

Os homens, de 43 e 34 anos, foram presos em flagrante. Eles não tiveram os nomes divulgados.

Duas mulheres que estavam na carona da Porsche e da RAM tiveram ferimentos e foram encaminhadas a um hospital da região. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde delas.

A suspeita é que o veículo RAM e o Porsche estavam participando de um racha. Marcos Pacheco / RBS TV