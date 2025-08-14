Dois restaurantes são interditados no Auxiliadora e Moinhos de Vento, em Porto Alegre, por riscos à saúde 

Dois restaurantes, nos bairros Auxiliadora e Moinhos de Vento, foram interditados pela Vigilância de Alimentos, da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, por riscos à saúde. A ação, que ocorreu na quarta-feira (13), foi divulgada nesta quinta (14).

Conforme a prefeitura, "a vistoria constatou condições insalubres e desvios sanitários" nos locais, como equipamentos mal higienizados, mau estado de conservação das instalações e alimentos, além de sujidades nas cozinhas.

Um dos estabelecimentos fiscalizados, conforme apurou Zero Hora, é o Tangamandápio, especializado em tacos, e fica na Avenida Plínio Brasil Milano, bairro Auxiliadora. No local, 18,9 quilos de alimentos foram descartados por condições inadequadas para consumo, incluindo uma embalagem de carne a vácuo vencida desde fevereiro. Também foram encontrados alimentos prontos mantidos em temperatura inadequada e mal conservados.

No Instagram, a empresa explicou que as más condições da cozinha são decorrentes de uma reforma. Veja a postagem completa:

À reportagem, um dos sócios do estabelecimento, Felipe Jacques, disse que não houve queixas de clientes que passaram mal após consumirem a comida do local.

Além disso, afirma que os pratos e molhos são feitos com ingredientes frescos, todos os dias, e que os produtos foram descartados porque não estavam com a etiqueta da data de fabricação. Segundo ele, os alimentos não consumidos no mesmo dia não são reaproveitados.

Ele afirma ainda que a embalagem de carne com prazo de validade expirado estava no local de maneira equivocada e que seria descartada assim que fosse identificada a condição imprópria.

No Moinhos de Vento

Zero Hora apurou que o restaurante interditado no Moinhos de Vento é a Usina de Massas, situado na Rua Dinarte Ribeiro. Não houve apreensão ou inutilização de alimentos. A ação foi motivada a partir de denúncias feitas no canal 156 da prefeitura.

Em nota, a empresa afirma que começou os ajustes estruturais indicados pela vigilância logo após a autuação. Além disso, diz que "não houve nenhuma irregularidade relacionada à qualidade e validade dos alimentos comercializados" (leia a íntegra no fim da reportagem).

Padaria interditada na terça-feira

Na terça-feira (12), equipe da Vigilância de Alimentos identificou na Barbarella Bakery, no Moinhos de Vento, fezes de ratos, inclusive em áreas de produção e em sanitários, além de baratas mortas.

Em vídeo publicado nesta quinta-feira, a empresária Ana Zita Klein, proprietária da padaria, diz que em 23 anos o negócio não recebeu denúncia alguma:

— Nestes 23 anos, a Barbarella de Porto Alegre nunca teve nenhuma denúncia, nenhuma notificação, nenhum registro de qualquer tipo de problema de saúde alimentar, qualquer um — diz.

A loja fica na Rua Dinarte Ribeiro.

Em outro caso, restaurante tinha trabalhadores em condições análogas à escravidão

Dez trabalhadores do Club da Milanesa – Resto & Bar, no Moinhos de Vento, foram resgatados de condições análogas à escravidão em 8 de agosto. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), são seis bolivianos e quatro argentinos, com idades entre 19 e 37 anos.

O restaurante se manifestou por meio de nota:

"No Club da Milanesa, lamentamos profundamente a divulgação de informações falsas e mal-intencionadas, promovidas por ex-colaboradores e reproduzidas por alguns funcionários do Ministério Público do Trabalho.

Estamos preparando uma resposta documentada e verificável, que deixará evidente a total ausência de fundamentos desta operação.

Em breve, a verdade virá à tona e cada parte ficará no lugar que lhe corresponde. Pedimos que acompanhem as novidades. Não vamos ser dobrados por mentiras: a verdade prevalecerá."

Denuncie

A prefeitura orienta que situações como esta podem ser denunciadas de forma anônima pelo canal 156.

O que diz a Usina das Massas

"O restaurante Usina das Massas, unidade Dinarte Ribeiro, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, vem por meio de sua assessoria esclarecer que já estão sendo tomadas todas as providências de ajustes estruturais aos problemas apontados pela Vigilância Sanitária, na quarta-feira, 13/08. Salientamos que não houve nenhuma irregularidade relacionada à qualidade e validade dos alimentos comercializados. Logo após a autuação da Vigilância Sanitária, o estabelecimento iniciou imediatamente os reparos estruturais solicitados.