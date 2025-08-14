Porto Alegre

Problemas nas cozinhas
Notícia

Dois restaurantes são interditados no Auxiliadora e Moinhos de Vento, em Porto Alegre, por riscos à saúde 

Um dos estabelecimentos é especializado em tacos e fica no bairro Auxiliadora. O outro é de massas e fica no Moinhos de Vento. Locais poderão reabrir após adequação

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS