Porto Alegre

Mais de 700 relatos
Notícia

Denúncias contra restaurantes disparam e Vigilância Sanitária intensifica fiscalização em Porto Alegre

Nesta semana, três estabelecimentos foram interditados em razão de condições inadequadas de higiene nos bairros Moinhos de Vento e Auxiliadora

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS