Demolição das casas do entorno da nova ponte do Guaíba é retomada após saída de famílias

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) retomou nesta sexta-feira (29) a demolição das casas do entorno da nova ponte do Guaíba, na zona norte de Porto Alegre. Os trabalhos no primeiro lote haviam sido interrompidos na semana passada porque alguns moradores seguiam no local.

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) realizou o depósito do Estadia Solidária para oito famílias da região das vilas Areia, Cobal, Tio Zeca, Voluntários e Beco X. Duas delas eram as que permaneciam na primeira área por onde a remoção dos imóveis tinha começado.

Com o recurso, elas se mudaram para casas alugadas. O auxílio vai subsidiar a moradia dessas pessoas enquanto elas esperam a conclusão do processo do Compra Assistida, quando devem ganhar a chave das novas moradias permanentes.

Segundo o Departamento Municipal de Habitação (Demhab), cerca de 780 famílias foram mapeadas no território onde as obras precisam avançar. Cerca de 300 delas já deixaram o local.

Um outro programa, chamado Estadia Ponte, ainda deve ter acordo firmado entre governo do Estado e prefeitura para garantir o auxílio moradia das demais pessoas que ainda não foram contempladas pelos demais benefícios.

A área das cinco comunidades foi dividida em 16 lotes. O primeiro tem 50 casas — metade delas foi derrubada até agora. A expectativa do Dnit era que a limpeza dos terrenos fosse concluída até o final deste ano. Com a paralisação de um pouco mais de uma semana, o cronograma deve atrasar.

A remoção é necessária para que sejam finalizadas as obras da ponte, que estão 90% concluídas. Do projeto inicial, ainda faltam a construção de três alças de acesso e realização de serviços de pavimentação, acabamento e sinalização.