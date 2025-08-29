Porto Alegre

Zona Norte
Notícia

Demolição das casas do entorno da nova ponte do Guaíba é retomada após saída de famílias

Moradores que estavam no primeiro lote que precisa ser limpo para avanço das obras receberam auxílio para deixar a região

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

