Defensoria Pública pede indenização milionária à prefeitura e ao dono da Pousada Garoa a atingidos por incêndio em Porto Alegre

Prédio na região central de Porto Alegre foi atingido pelas chamas em abril de 2024.

A Defensoria Pública do Estado ajuizou uma ação civil pública pedindo uma indenização milionária contra a prefeitura de Porto Alegre e o proprietário da Pousada Garoa, hospedagem que foi atingida por um incêndio em abril de 2024, matando 11 pessoas, na Avenida Farrapos. O local tinha convênio com o município para acolhimento de pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade social.

Os defensores pedem que o Judiciário condene os réus a pagar R$ 10,1 milhões, e o valor seja revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FECON/RS). Também solicita uma indenização individual aos familiares das vítimas fatais, em quantia não inferior a 400 salários mínimos, devidamente corrigido e atualizado.

Com relação aos sobreviventes, a ação requer o pagamento individualizado de no mínimo R$ 50 mil por pessoa por danos psicológicos, além de indenização por danos existenciais, em patamar não inferior a R$ 50 mil por pessoa.

A Defensoria Pública ainda demanda que a prefeitura implemente, no prazo de 20 dias úteis, o Programa Moradia Cidadã para os sobreviventes do incêndio que necessitem de um lugar para morar, como uma medida reparatória e de proteção urgente à dignidade das vítimas.

Outra alternativa sugerida é a disponibilização, no mesmo prazo, de um plano individualizado para oferecer moradia a todas as vítimas sobreviventes do incêndio identificadas, além de um plano personalizado de atendimento.

A ação foi idealizada por integrantes do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e do Núcleo de Defesa do Consumidor e de Tutelas Coletivas, que registraram os atendimentos feitos aos familiares e sobreviventes pela Defensoria Pública e alegaram que havia condições de insalubridade e inadequação dos espaços, assim como omissões no monitoramento da qualidade e segurança das unidades.