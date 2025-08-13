Porto Alegre

11 mortos
Notícia

Defensoria Pública pede indenização milionária à prefeitura e ao dono da Pousada Garoa a atingidos por incêndio em Porto Alegre

Ação cobra pagamentos para sobreviventes, familiares de vítimas fatais e também para o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Local tinha convênio com o município

Kathlyn Moreira

