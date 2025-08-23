Criada há cinco anos, feira no Bom Fim pode mudar de local devido a problema de trânsito

No último domingo (17), uma faixa para carros foi liberada durante a feira. Rafael Ferretti / Arquivo Pessoal

Criada há cinco anos no bairro Bom Fim, a feira Mosaico recebe mais de mil frequentadores nas tardes de domingo em Porto Alegre. O evento ocorre a cada 15 dias na parte de baixo do Viaduto Ildo Meneguetti, na Rua Vasco da Gama. No entanto, devido a problemas de trânsito que ocorrem na região nos dias de feira, a prefeitura determinou que o evento seja realizado em outro local.

No último domingo (17), a feira foi realizada em apenas metade da pista, liberando uma faixa para carros. A mudança partiu de uma sugestão da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) para resolver o problema. Porém, segundo a prefeitura, os organizadores teriam deslocado cavaletes que delimitavam o espaço. Por este motivo, o Executivo municipal determinou, no dia seguinte, que o evento não poderia mais ser feito no local.

Segundo Rafael Ferretti, um dos organizadores da feira, a fiscalização teria ido no local no momento em que equipamentos estavam sendo retirados, e por isso a outra pista estaria sendo usada.

— Eles tiraram uma foto sem nem descer do carro, não nos procuraram para saber como estava dando funcionamento. Recebemos essa comunicação de que, como nós não havíamos cumprido, não só a nossa feira, mas outras feiras não poderiam ocorrer nesse local — diz Rafael.

Alternativas

O Escritório de Eventos, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos de Porto Alegre, diz que sugeriu que o evento fosse realizado em outras áreas da cidade, incluindo a praça Berta Starosta, próxima ao local onde a feira é montada atualmente.

Os organizadores não gostaram da ideia e rebatem dizendo que o local seria pequeno para realização do evento. Além de contar com bancas que vendem artesanato, louças, roupas e alimentos, a Mosaico também oferece shows gratuitos.

— Ficaria ruim, o espaço (embaixo do viaduto) já está consolidado. Fazemos feiras com uma média de 40 a 45 expositores. São bancas que geram trabalho e renda para as suas famílias. Virou um lugar tradicional para feiras e em um "canetaço" cancelaram — reclama Rafael.

Segundo moradores do bairro consultados por Zero Hora, nos dias de feiras, a região fica congestionada por volta do meio-dia e no final da tarde. Uma alternativa para o motorista que vem pela Vasco da Gama seria subir a alça da esquerda do viaduto, passar pela Rua Ramiro Barcelos e descer pela alça da direita, voltando para a Vasco.