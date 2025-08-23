Porto Alegre

"Mosaico"
Notícia

Criada há cinco anos, feira no Bom Fim pode mudar de local devido a problema de trânsito

Evento ocorre a cada 15 dias, aos domingos, e causa congestionamento na região

Guilherme Gonçalves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS