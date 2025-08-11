Porto Alegre

Câmara Municipal
Notícia

CPI do Dmae faz vistoria em casas de bombas de Porto Alegre e aponta problemas

Visita constatou presença de entulhos, teias de aranha, fiação exposta e equipamentos enferrujados em estruturas que deveriam ser utilizadas para conter enchentes

Júlia Ozorio

