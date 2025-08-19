Conheça o papagaio Gabiru, que assobia hinos da dupla Gre-Nal, interage com as pessoas e tem até confraria

Sem qualquer traço de timidez e com um repertório variado de assobios, cantos e frases, um papagaio se destaca por suas performances em meio ao barulhento trânsito da Avenida Benjamin Constant, no bairro São João, em Porto Alegre. Trata-se de Gabiru, de 13 anos, que pode ser visto diariamente em frente ao Mini Mercado do Gringo – estabelecimento onde vive e se tornou uma verdadeira celebridade.

O proprietário do ponto, Vilmar Mario Candaten, 67 anos, não esconde o orgulho do animal de estimação. Colorado fanático decidiu batizá-lo com o apelido do autor do gol do título do Inter contra o Barcelona na final do Mundial de Clubes em 2006. O papagaio assobia trechos do hino colorado. O que surpreende é que também sonoriza o do Grêmio.

— Na época, eu tinha um funcionário que trabalhava comigo e colocava em cima da ilha um notebook com os hinos de Inter e Grêmio. E ele falava umas palavras. Aos poucos, o papagaio foi escutando e aprendendo — conta Candaten, que instala a gaiola em um poste perto da porta de entrada.

Gabiru é uma atração irresistível da região. Clientes do mercadinho, pessoas que aguardam o ônibus na parada em frente ao local e crianças param para admirá-lo. O tutor apara parte de suas asas, o que permite ao papagaio realizar suas exibições ao ar livre. Nessas ocasiões, gira em torno do poleiro, abre as penas do rabo e parece gostar do assédio em seu entorno.

Gabiru gosta da plateia que se forma em seu entorno. Camila Hermes / Agencia RBS

O repertório de Gabiru é variado e envolve expressões como:

Sem-vergonha

Papai chegou

Gringo, vem cá!

Gabiru quer café

Gabiru quer papá

Pega ladrão

Gol do Inter

Grêmio perdeu

Vamu, vamu Inter

Quer apanhar

Goooool

Paixão por papagaios

Natural de Serafina Corrêa, na Região Norte, Candaten afirma que comprou legalmente o papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) e tem permissão para sua criação. Segundo o tutor, a ave da família dos psitacídeos come frutas como bergamotas e maçãs, milho-verde, verduras, pepino, sementes de girassol, entre outros alimentos.

— Esses dias, uma menina ligou daqui para uma mulher que estava no Bourbon Shopping Wallig e falou assim: "Mãe, estou aqui no mercado do Gabiru". Então, eles conhecem mais o Gabiru do que os donos que estão aqui há 36 anos — ilustra o comerciante sobre a popularidade do animal.

— Eu sou conhecido como o mercado do papagaio — diverte-se o tutor.

Confraria do Gabiru

Camiseta com o nome da ave do mercadinho. Camila Hermes / Agencia RBS

Com o sucesso, a família criou a Confraria do Gabiru, que tem até camisetas personalizadas. O grupo costuma se reunir eventualmente em frente ao estabelecimento para fazer um costelão na brasa em uma churrasqueira improvisada. Nesses momentos, os presentes vestem o uniforme. O papagaio participa de seu poleiro como se estivesse no palco.

Dessa maneira, a ave coleciona admiradores. Um dos amigos preferidos de Gabiru é João Paulo Fortini Garcia, 41, que trabalha em um ponto nas proximidades do mercadinho. Quando o papagaio o vê, já começa a soltar frases e a executar melodias. Por sua vez, o visitante retribui o afeto e passa por ali mais de uma vez ao dia.

João Paulo Fortini Garcia é amigo de Gabiru. Camila Hermes / Agencia RBS

— Ele (Gabiru) é político, canta o hino do Inter e do Grêmio. Canta Atirei o pau no gato, musiquinhas comuns de crianças, adora brincar e gosta de um cafunezinho. Mas tem que cuidar, só os da casa e eu conseguem dar carinho nele — adverte.

João Paulo costuma levar algo para o papagaio comer, o que estreitou ainda mais a relação de confiança.

— É uma terapia para mim. Venho aqui e bato um papo com ele. Me comunico com ele lá da loja. Costumo assobiar de lá e ele sobe no galho da ponta e fica assobiando para mim — detalha.

O amigo de penas verdes interrompe João Paulo e encerra a entrevista com um sonoro grito: