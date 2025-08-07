A Cusco Box foi desenvolvida para que o próprio tutor banhe o seu pet. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Foi a partir de uma necessidade que nasceu um novo empreendimento em Porto Alegre. Morando em um imóvel com espaço limitado – onde o banheiro também não era confortável para dar banho em sua serelepe vira-latinha chamada Canhota – Karina Zanotto Costardi, 36 anos, decidiu criar a Cusco Box: um espaço onde o tutor pode dar banho em seu próprio pet.

A paulista, que mora na capital gaúcha há 14 anos, teve a ideia após uma sugestão da sogra, Tânia Guimarães Huyer, que falou sobre um empreendimento no Rio de Janeiro onde o tutor podia dar banho em seu próprio pet. Karina decidiu replicar o conceito em Porto Alegre, dando um passo a mais: o da automação. Ela fechou parceria com um engenheiro de produto e, a partir disso, foi criada uma engenhoca digna de Os Jetsons para lavar os bichinhos.

A Cusco Box fica localizada na Rua da República, 65, no bairro Cidade Baixa. Ali, o tutor pode chegar e organizar o banho por meio de um painel anexo à máquina — por ali, é possível controlar o avanço de cada ciclo, desde a pré-lavagem, passando pelo xampu, enxágue, condicionador e até a secagem.

Para liberar a máquina, o cliente realiza o pagamento em uma central anexa. Nela, escolhe qual tipo de banho será aplicado: o curto, para pets pequenos; o médio, para os de porte médio; e o longo, para cães grandes e peludos. A principal diferença entre eles é o tempo de duração – o mais longo pode chegar a 1h15min, embora não seja necessário utilizar todo esse período, caso o bichinho já esteja limpo e seco. Os valores partem de R$ 29,90.

— No momento, não tenho horário fixo. É para atender as necessidades, porque aqui tem muito banho urgente do tipo: rolou no cocô na Redenção, pulou no espelho d'água. Atendo a qualquer hora — explica Karina.

Embora funcione desde dezembro do ano passado, a Cusco Box ainda opera em formato de teste, com Karina presente para auxiliar os clientes no uso dos equipamentos e contatos feitos via WhasApp. A abertura oficial, totalmente automatizada e com autoatendimento, está marcada para o dia 1º de setembro. Para utilizar o serviço, os interessados precisarão ter um cadastro no aplicativo Cusco Box – disponível nos sistemas da Apple e do Android – para acessar a loja.

Como é a estrutura do local

A Cusco Box foi criada para atender às necessidades da Canhota – nome dado por Karina à cachorrinha, que perdeu a patinha traseira direita em um acidente. Inclusive, tem uma rampa para que o pet suba e desça da plataforma para tomar banho.

O piso é antiderrapante, o sofá é impermeável e tem caminha e brinquedos espalhados pelo espaço, além de um bebedouro e vasilhas para os pets. Uma televisão fica passando vídeos relaxantes de cachorrinhos. Para os humanos, há banheiro, ar-condicionado e um micromarket, com autoatendimento, em que o cliente pode comprar ração e outros itens.

Cacau é cliente assídua da Cusco Box. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Tudo é transformado para que o bichinho passe pelo momento do banho com a maior tranquilidade possível – além de oferecer para o tutor uma experiência que gere menos dores nas costas do que se realizasse o processo em casa, ressalta Karina:

— A maioria dos pets fica muito estressada de esperar na gaiola ou de ver a pessoa de referência dele indo embora. Então, às vezes, o cachorro fica até mais agitado na Cusco Box, mas, com certeza, é muito menos estressante. O vínculo é o principal argumento. Depois, temos a questão do banho urgente, que não tem como esperar o agendamento da pet shop.

Os produtos oferecidos estão alinhados com causa animal: desde o xampu, que é vegano, até o secador de pelos que promete ser o mais silencioso do mercado, causando menos irritação para os ouvidos dos cachorrinhos.

Qual é a opinião da clientela

A advogada Camila Ucle de Souza, 36, viu a Cusco Box abrir próximo da sua casa. Quando descobriu que era um espaço em que o tutor poderia dar banho em seu próprio pet, levou a sua shih tzu Cacau, de seis anos, na primeira oportunidade que teve.

— A Cacau tem dermatite atópica e precisa tomar banho semanalmente. Era um estresse dela e meu, pois ela ia se tremendo até a pet shop. Eu ficava com o coração na mão de deixá-la. Tudo se resolveu na Cusco Box, porque eu que dou o banho e ela fica bem tranquila, com baixo estresse, porque está ali comigo o tempo todo — relata Camila.

Durante a visita ao espaço, enquanto a reportagem de Zero Hora estava na Cusco Box, Cacau avistou a rampa para chegar à plataforma e já quis subir para tomar banho. Por ela, aprovada a inovação.