Porto Alegre

Menos estresse, mais vínculo
Notícia

Como funciona a pet shop de Porto Alegre onde o próprio tutor pode dar banho em seu cachorro

Empreendimento começou a operar em fase de teste em dezembro do ano passado; inauguração oficial ocorre em setembro

Carlos Redel

