Porto Alegre

Zona Norte
Notícia

Começa a demolição das casas do entorno da nova ponte do Guaíba; parte das famílias ainda aguarda por moradia

Quase 800 famílias ainda vivem no local. Das primeiras 50 demolições, 16 aconteceram nesta terça

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

