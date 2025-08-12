Começa a demolição das casas do entorno da nova ponte do Guaíba; parte das famílias ainda aguarda por moradia

Área compreende as vilas Voluntários, Areia, Tio Zeca, Beco do X e Coobal. Gabriela Plentz / Agencia RBS

A demolição das casas que ficam no entorno da nova ponte do Guaíba, na zona norte de Porto Alegre, começou nesta terça-feira (12). Durante a manhã, cerca de 16 imóveis foram derrubados, dos 50 previstos nesta primeira etapa.

A área em que as obras ainda precisam avançar compreende as vilas Voluntários, Areia, Tio Zeca, Beco do X e Coobal e foi dividida em 16 lotes. O cronograma do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) estipula que a limpeza dos terrenos termine em dezembro.

Entretanto, o avanço do trabalho depende ainda da remoção dos moradores remanescentes. Conforme o Departamento Municipal de Habitação (Demhab), são 789 famílias que ainda vivem nas cinco comunidades. Do total de imóveis, 293 já foram desocupados e 496 ainda permanecem com moradores.

A previsão é de que todas as famílias sejam encaminhadas ao programa Compra Assistida, do governo federal. Das 663 já habilitadas a ganhar uma nova moradia, 354 escolheram uma residência, sendo que parte dessas ainda aguarda a vistoria ou o andamento da documentação do processo junto à Caixa Econômica Federal.

Espera por moradia

A reportagem de Zero Hora esteve na região acompanhando o início das demolições e conversou com moradores contemplados que ainda enfrentam obstáculos para conseguir se mudar.

— É para eu sair até amanhã. Já escolhi meu apartamento, só que ainda não tenho a chave. Sentimento de frustração — lamentou o aposentado Ivo Rene, 67 anos.

Com o impasse, a prefeitura sancionou em maio a criação de um novo auxílio, o Estadia Ponte. O programa prevê o pagamento de R$ 1 mil por um ano para que as famílias saiam do local e aluguem outra moradia. Os valores virão do Fundo do Plano Rio Grande, do governo do Estado, para a prefeitura. Entretanto, mesmo após três meses da sanção do benefício, o convênio entre Estado e município segue preso em trâmites burocráticos e sem previsão para o início dos pagamentos.

Nova ponte

A nova ponte do Guaíba começou a ser construída ainda em 2014. Em 2020, houve uma inauguração parcial. O Dnit afirma que o projeto inicial está com aproximadamente 90% dos serviços executados. Ainda resta concluir três alças de acesso e serviços de pavimentação, acabamento e sinalização.