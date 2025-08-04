Com reabertura de comporta, trânsito é liberado entre a Rua Voluntários da Pátria e a Avenida João Moreira Maciel

O trânsito entre a Rua Voluntários da Pátria e a Avenida João Moreira Maciel começou a ser liberado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) nesta segunda-feira (4), em Porto Alegre, após serviço de reabertura da comporta 12. Motoristas que passam pela região já podem acessar o trecho no sentido Voluntários — João Moreira Maciel.
Com isso, é possível seguir em direção ao Centro e acessar a alça para a Avenida Castello Branco, ou seguir para o outro lado, em direção a Canoas, pela Avenida Guilherme Schell, e à Zona Norte da Capital, pela Avenida Ernesto Neugebauer.
O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) começou a reabrir o local no último final de semana. A comporta 12 do sistema de proteção contra cheias estava fechada desde 29 de junho, quando foi bloqueada com argila e sacos de areia após alta do nível do Guaíba.
A liberação total deve ser realizada somente nesta terça-feira (5), quando será aberto o outro sentido. O trabalho neste lado da travessia já está sendo realizado nesta segunda.
Os caminhos
A comporta poderá ser utilizada por quem circula a partir da ponte do Guaíba e de Canoas em direção à Capital para a Voluntários da Pátria e para quem está na Voluntários e quer entrar na Castello Branco.
A rota também serve de acesso aos clubes náuticos, marinas, ao Centro de Treinamento do Grêmio, na João Moreira Maciel, e o deslocamento para Canoas pela Guilherme Schell.
Obras definitivas e melhorias no sistema
A reestruturação das comportas do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre teve início em julho de 2024, após a enchente histórica, com a contratação da empresa que projetou as novas estruturas — tanto de fechamento definitivo, quanto de substituição.
Os trabalhos nas comportas ao longo do dique da Castello Branco foram retomados no início do mês. Sete delas passam por obras, sendo que cinco serão extintas e duas ganharão novas estruturas. A estimativa é que as reformas sejam concluídas até o primeiro trimestre do ano que vem.
A comparta 12 ficará liberada enquanto não começam as obras para substituição do portão no local. Conforme o Dmae, ela deverá servir de alternativa à comporta 14, que será fechada permanentemente.