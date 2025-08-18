Com R$ 714 milhões em financiamentos, Melo entrega à Câmara estimativa de orçamento equilibrado em 2026

Prefeito levou proposta a vereadores nesta segunda-feira. Elson Sempé Pedroso / Câmara de Porto Alegre/Divulgação

Com estimativa de equilíbrio entre os gastos e a arrecadação, a prefeitura de Porto Alegre submeteu nesta segunda-feira (18) à Câmara de Vereadores o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) de 2026. A proposta prevê que tanto as receitas quanto as despesas atinjam R$ 13,6 bilhões no ano que vem.

O projeto foi entregue pelo prefeito Sebastião Melo em solenidade no início da tarde, na Câmara. Ele foi recepcionado pela presidente da Câmara, Comandante Nádia (PL), e por integrantes da base aliada.

O texto foi produzido pela Secretaria do Planejamento. De acordo com o titular da pasta, Cezar Schirmer, a LDO indica os objetivos gerais e as ações que serão concretizadas pelo município ao longo do ano.

— Continuam sendo prioridades as obras contra enchentes, sejam as de proteção ou as de drenagem. E também a execução dos financiamentos contratados — assinalou Schrimer.

A proposta estima que, no ano que vem, a prefeitura terá R$ 714 milhões em operações de crédito nacionais e internacionais, somadas às contrapartidas do próprio município. Os recursos são voltados a obras de drenagem urbana e revitalização de equipamentos públicos em regiões como o Centro Histórico e o 4º Distrito.

Os vereadores têm até o dia 10 de outubro para aprovar o projeto em plenário. Depois da LDO, será enviada a Lei Orçamentária, que especifica quais serão as despesas e receitas em todas as áreas do governo

Aumento da receita e das despesas

A projeção de receitas e despesas para 2026 é 6% maior do que o valor estimado para 2025. Na prática, trata-se de três vezes a inflação prevista para o ano. De acordo com a prefeitura, isso se deve, principalmente, às operações de crédito previstas.

Próximos anos

No texto da LDO, constam a projeção para as receitas do município nos próximos três anos: