Porto Alegre

Fechada desde 2017
Notícia

Com investimento de R$ 25,9 milhões, revitalização da Usina do Gasômetro é concluída: "Símbolo de Porto Alegre"

Entrega do prédio histórico à população ocorreu em evento nesta terça-feira após cinco anos e meio de obras

Guilherme Gonçalves

