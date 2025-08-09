Porto Alegre

Desenvolvimento urbano
Notícia

Com metade do público previsto, audiência pública sobre revisão do Plano Diretor de Porto Alegre movimenta Auditório Araújo Vianna

Encontro é momento de debate entre prefeitura e comunidade, sobre as mudanças propostas

Leticia Mendes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS