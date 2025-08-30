Ciclista morre atropelado por ônibus na zona norte de Porto Alegre

Testemunhas relataram que o ciclista ingressou de forma repentina na via. Brigada Militar / 20º BPM / Divulgação

Um ciclista morreu atropelado na tarde desta sexta-feira (29) na Rua Lygia Pratini de Moraes, no bairro Santa Rosa de Lima, zona norte da Capital.

Conforme a Brigada Militar, testemunhas relataram que o ciclista ingressou de forma repentina na via e o ônibus não conseguiu evitar a colisão.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o homem morreu no local.

O veículo, da empresa Sopal, possui sistema de videomonitoramento e registrou o acidente. A perícia foi acionada para os trabalhos de identificação do corpo.

A reportagem tentou contato com a empresa, mas sem sucesso. O espaço está aberto para manifestações.