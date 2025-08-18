Cheiro de gás assusta moradores e interrompe aulas em escola da zona sul de Porto Alegre

O Corpo de Bombeiros registrou na manhã desta segunda-feira (18) ao menos 15 chamados de moradores da zona sul de Porto Alegre que relataram a presença de cheiro forte. A suspeita é de que tenha ocorrido vazamento de gás natural. Os registros vieram de diferentes residências entre os bairros Pedra Redonda e Ipanema. Após checagem, a Sulgás descartou qualquer escape de gás natural de sua rede na região.
Zero Hora esteve na região e confirmou os relatos. O cheiro forte permaneceu até pelo menos às 13 horas, nas proximidades entre as avenidas Wenceslau Escobar e Coronel Marcos. Às 15 horas o odor já não era mais perceptível.
Os bombeiros fizeram contato com a Sulgás, responsável pelo fornecimento. A companhia informou que os técnicos realizaram "duplo check em 13 pontos". Não foi detectado vazamento de gás natural.
Os bombeiros alertam que o gás natural é considerado leve e de fácil dispersão. Por isso, se espalha muito rápido mesmo se for a partir de um vazamento de pequena proporção.
Aulas foram interrompidas
O Colégio Marista Ipanema, localizado na região, chegou a interromper as atividades. Em nota, a instituição informa que após o Corpo de Bombeiros descartar a possibilidade de vazamento, as aulas foram retomadas.
Leia a nota na íntegra:
"O Colégio comunica estar ciente do cheiro que se assemelha a gás identificado nos arredores e em alguns espaços na manhã de hoje (18/8). Esclarecemos que o cheiro não tem origem em nossas instalações e o Corpo de Bombeiros já foi acionado, descartando a possibilidade de um vazamento e alegando que possivelmente o cheiro tenha origem em um produto químico, afetando as proximidades do Colégio.
Reforçamos que a segurança dos nossos estudantes, educadores e famílias é prioridade absoluta e que estamos monitorando o caso de perto, em contato direto com os órgãos competentes, nos mantendo atentos para tomar qualquer medida preventiva.
Informamos que as aulas serão mantidas e assim, que tivermos novas atualizações, manteremos toda a comunidade informada por nossos canais oficiais."