Centro Histórico concentra maior número de denúncias por problemas sanitários em restaurantes de Porto Alegre; veja a lista

Estabelecimentos de 87 bairros já foram alvo de queixas recebidas pela vigilância sanitária por meio do canal 156. São 1.404 até o dia 26, número superior a todo o ano de 2024

Guilherme Milman

