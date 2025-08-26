Centro Histórico concentra maior número de denúncias por problemas sanitários em restaurantes de Porto Alegre; veja a lista

Correção: as denúncias contra estabelecimentos se dão em razão de insegurança sanitária, e não de insegurança alimentar como publicado entre as 14h29min de terça-feira (26) e as 12h15min desta quarta (27). O texto já foi corrigido.

O Centro Histórico é o bairro de Porto Alegre que concentra o maior número de denúncias contra estabelecimentos por insegurança sanitária em 2025. O dado foi divulgado na manhã desta terça-feira (26) pela Secretaria Municipal da Saúde. A pasta divulgou números e explicou como funciona o processo de fiscalização, em meio a críticas de parte de empresários sobre a conduta de vigilantes durante vistorias recentes.

Estabelecimentos de 87 bairros da Capital já foram alvo de denúncias recebidas pela vigilância sanitária por meio do canal 156. São 1.404 até esta terça-feira, número que já supera todos os registros de 2024.

O Centro lidera o ranking de registros com 68 denúncias. Na sequência, vêm:

Partenon (45)

Jardim Botânico (44)

Moinhos de Vento (30) — bairro onde houve casos de grande repercussão nas últimas semanas

Cidade Baixa, Cristo Redentor, Azenha, Bom Fim, Cristal, Santana e São João — todas entre 30 e 20 denúncias.

Leia Mais Fiscais da Vigilância Sanitária passarão a usar câmeras corporais em Porto Alegre

Ainda conforme dos dados da Secretaria da Saúde, foram 8.170 quilos de alimentos apreendidos, 30 interdições cautelares (preventivas) e 10 interdições parciais. Além disso, 24 surtos de doença de transmissão alimentar foram investigados.

Quando as denúncias chegam à vigilância sanitária, passam por uma triagem. Algumas delas não estão no escopo de atuação do órgão. As demais, consideradas de teor sanitário, são analisadas: é o caso de 843 denúncias. Destas, 43% foram convertidas em fiscalizações.

— A equipe tenta fazer (a análise) num prazo de 30 dias. Obviamente que agora, com o aumento do número de casos, deu uma esticada nesse prazo, e a gente sempre dá retorno. A gente fiscaliza todas (as denúncias). Mas tem várias que são improcedentes. Como é que a gente faz isso? Com planejamento, organização, e com foco no cuidado das pessoas — afirma o secretário da Saúde, Fernando Ritter.

A pasta também detalhou o que chama de cinco chaves da fiscalização em todas as vistorias realizadas. São elas:

Higiene do ambiente

Higiene do manipulador

Controle de temperaturas

Procedência de produtos e insumos

Armazenamento de condicionamento

Tensão com empresários

As recentes interdições e fiscalizações em estabelecimentos conhecidos geraram repercussão nas redes sociais. A mais recente foi no restaurante Casa Vivá, alvo de uma vistoria na sexta-feira (22). Proprietários do local fizeram vídeos alegando excesso na conduta dos servidores.

O movimento repercutiu na política. Ritter foi convocado a prestar depoimento à Câmara de Vereadores nesta quarta-feira (27).

— Quando as pessoas se sentem prejudicadas, elas têm o direito de desabafar. Eu sempre digo que a gente não é incapaz de errar. Mas entendemos aquilo como um desabafo. O que eu digo para eles é que entendam que o papel da vigilância é de cuidado com a saúde, de proteção deles também — justifica o secretário.

Leia Mais Guardas municipais de Porto Alegre começam a gravar atendimentos com uso de câmeras corporais

Câmeras Corporais

Após reunião na segunda-feira (25), foi definido que os vigilantes passarão a usar câmeras corporais. Os equipamentos serão cedidos pela Secretaria Municipal de Segurança. Uma lei prevê o uso desde 2022. Ritter afirma que a implementação já estava sendo estudada, mas que o processo foi acelerado devido aos últimos acontecimentos.

— Obviamente que, em fato disso, a gente antecipou, o processo iria correr e tramitar como estava tramitando. A gente puxou isso para agora dar toda a garantia e para mostrar também para os empresários que a gente ouve, a gente escuta eles — conclui.

Como denunciar à prefeitura

Telefone: 156

WhatsApp: (51) 3289-2441

Surtos alimentares: fone 156 e-mail alimentos@portoalegre.rs.gov.br