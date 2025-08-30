Cenas da madrugada: passamos uma noite em shoppings de Porto Alegre para mostrar o que acontece após as portas se fecharem

Às 22h, os portões baixam, as lojas fecham e os corredores ficam vazios. Funcionários cercam áreas de acesso para limitar a circulação de pessoas. Quando os últimos clientes vão embora, apagam-se as luzes — mas o escuro dura pouco. Logo em seguida, lâmpadas reacendem em pontos estratégicos. O shopping segue vivo e em movimento na madrugada, quando é feito um trabalho invisível para os frequentadores dos centros comerciais, que só acaba depois de o sol nascer.

— O shopping funciona 24 horas. É feita toda a manutenção para que quando o cliente chegue, no outro dia, fique encantado, veja o piso limpo e em plenas condições de recebê-lo — diz Alexandre Almeida, encarregado de segurança durante as madrugadas no Shopping Iguatemi de Porto Alegre.

A reportagem de Zero Hora também visitou o BarraShoppingSul na madrugada de 22 de agosto. Por serem os maiores shoppings da Capital em tamanho de área bruta locável (ABL), as atividades de manutenção realizadas nos dois empreendimentos são bastante similares.

Até a meia-noite, ainda há clientes saindo das últimas sessões de cinemas ou dos restaurantes. Por isso, os trabalhos começam de forma tímida até esse horário. Conforme a noite avança, mais diferente fica o shopping da forma como o conhecemos no dia. O barulho de sacolas e pessoas dá lugar a sons de máquinas e operários trabalhando.

Ao chegar no BarraShopping, por volta das 2h, ouvimos um estrondo. Era o som de um equipamento chamado "martelo demolidor", utilizado para quebrar parte do piso no primeiro andar. O supervisor de operações Bruno Ferreira explica que uma lajota tinha uma rachadura e precisava ser trocada.

Ferreira trabalha há uma década no BarraShoppingSul. Começou atuando na equipe de bombeiros, mas em seguida foi contratado como funcionário da Multiplan, empresa que é dona do complexo. Há um ano, trocou o dia pela noite. Na época, veio o convite para ser o responsável pela fiscalização dos serviços de manutenção no shopping durante a madrugada.

Hoje, já estou acostumado com o horário. Me organizei com a minha esposa para dormir durante o dia e estar descansado na noite. Já vi muita coisa legal sendo feita aqui na noite, como a montagem de um avião no meio do shopping. BRUNO FERREIRA Supervisor de operações do BarraShoppingSul

— É uma função de muita responsabilidade. Precisamos garantir que tudo esteja certinho para quando o shopping reabrir no outro dia — acrescenta Ferreira.

Ronda

Vigilantes apontam lanterna para as lojas para verificar se não há pessoas que permaneceram no shopping após fechamento. Renan Mattos / Agência RBS

Não houve, até hoje, casos de pessoas que permaneceram dentro do Iguatemi e do BarraShopping após o fim do expediente, garantem os gestores dos empreendimentos. Para evitar que isso ocorra, são feitas rondas em todos os espaços depois que as lojas fecham.

O monitoramento é feito por câmeras de segurança e pela própria equipe de vigilantes, que ao longo da madrugada segue apontando lanternas para dentro das lojas. Até as cabines dos banheiros são checadas mais de uma vez.

Tem todo um protocolo de segurança para inibir possíveis interessados em permanecer no shopping. No estacionamento, usamos um drone com sensor. Pode ser que fique alguém mal intencionado ou até uma pessoa que dorme no carro. Tem muita tecnologia envolvida. SIDNEI MARTINS Gerente de operações do BarraShoppingSul

Durante a madrugada, o número de pessoas que trabalham no Iguatemi e no BarraShopping gira entre 200 e 300, a depender de quantas obras estão acontecendo dentro dos empreendimentos. Além dos operários, há seguranças, bombeiros, eletricistas e paisagistas.

Trabalho que os clientes só veem o resultado

No Iguatemi e no BarraShopping, a primeira tarefa a ser executada quando os clientes vão embora é a limpeza do piso. Primeiro, é varrido. Depois, entram máquinas operadas por funcionários que fazem o polimento. Em trechos onde há madeira, generosas camadas de cera são passadas para deixar o chão brilhoso. Lonas são estendidas nos corredores para que carrinhos de obra não joguem fora esse trabalho.

Ao mesmo tempo, equipes terceirizadas fazem manutenções preventivas nas escadas rolantes. Durante o serviço, é verificada a necessidade de troca de peças para evitar problemas durante o dia, quando os clientes usam o mecanismo.

Ao longo do turno, outros serviços de manutenção são feitos. Um homem pendurado em uma corda, com supervisão de bombeiros, limpava janelas de vidro na fachada do BarraShopping. Enquanto isso, outro funcionário cuidava do paisagismo interno do complexo, aparando e limpando folhagens.

Nesse mesmo corredor, por volta das 2h30min da madrugada, o eletricista Roger Cardoso trocava uma lâmpada:

— Disseram que estava piscando. Vim verificar e já fiz a troca. Aqui no shopping fazemos cheklists e atendemos chamados em lojas. Ficamos sempre em uma ronda diária — explica Cardoso, que trabalha como terceirizado no shopping.

Nas praças de alimentação do Shopping Iguatemi e do BarraShopping, os restaurantes aproveitam a noite para limpar suas lojas. Às escuras e com as mesas vazias, o espaço do Iguatemi, no primeiro piso, fica irreconhecível.

Assim fica a praça de alimentação do Shopping Iguatemi durante a madrugada. Renan Mattos / Agencia RBS

Obra de lojas

No terceiro piso do Iguatemi, havia, até o ano passado, uma segunda praça de alimentação. Ela está fechada e passa por reformas. Durante a visita da reportagem ao local, a gerente de marketing do shopping, Cristina Maggi, explicou que o espaço reabrirá em setembro com o nome "Gardens", com foco em operações maiores de gastronomia.

Atrás dos tapumes, equipes do shopping preparam espaços que serão entregues aos futuros lojistas. Um deles já está com a marca Locale, de São Paulo. A empreiteira contratada pela empresa finaliza a obra da primeira loja da rede em Porto Alegre.

No BarraShopping, também haverá uma estreia na Capital. A rede Camarada Camarão, de Fortaleza, está se instalando no espaço que era do Applebee's. Estão sendo investidos R$ 6 milhões para adaptar o espaço de 1,4 mil metros quadrados ao projeto da rede. Uma parte do mezanino, feita pela antiga inquilina, foi destruído para que o salão principal tenha o pé direito alto.

— Foram retiradas toneladas de concreto durante a noite nessa loja. Nós supervisionamos tudo, desde quando tem que demolir a loja a fazer um novo projeto. Estamos em um condomínio. Regras de segurança devem ser seguidas, assim como o que está nos projetos que foram aprovados. É bom para nós e para o lojista — diz a superintendente do BarraShoppingSul, Stela Parenza.

Stela, à frente do BarraShopping, e Nailê Santos, gerente-geral do Iguatemi, dizem que antes que qualquer obra possa começar dentro do shopping é preciso que o projeto seja previamente aprovado. A equipe contratada pelos lojistas também deve estar credenciada pela gestão do empreendimento para atuar durante a madrugada.

— Precisa apresentar uma série de documentações. O lojista preenche as suas solicitações para ações que serão feitas na madrugada em um sistema. Como, por exemplo, pintura de loja com tais e tais fornecedores. Depois de aprovado, uma equipe do shopping acompanha as ações — explica Nailê.

Atualmente, cinco pontos comerciais do Iguatemi passam por obras. Três deles são para novas aberturas: a Livraria da Travessa, que inaugura no dia 12 de setembro, a ViX Paula Hermanny Brasil, de moda feminina (sem data), e o restaurante Locale (30 de setembro). Também de moda, a Lança Perfume está reformando seu espaço no segundo piso; e a Zara, do mesmo segmento, está ampliando a sua operação e incorporando a marca Zara Man ao espaço.

No BarraShopping, a Lojas Renner também passa por uma grande reforma, que está sendo feita em fases para que não deixe de operar durante o dia. Alguns espaços ficam bloqueados para o público, limitando a quantidade de produtos expostos. O mesmo tipo de intervenção foi feita em 2024 na operação da marca do Shopping Iguatemi, que recebeu investimento de R$ 26 milhões.

Renner do BarraShoppingSul está passando por grande reforma. Renan Mattos / Agência RBS

Na reforma da loja do BarraShopping, os espaços que ficam bloqueados durante o dia são revelados na madrugada. Nesta semana, a intervenção é feita em uma área em volta da escola rolante que há dentro da operação. A fachada do primeiro andar foi completamente remodelada e o piso está sendo trocado por um porcelanato de cor gelo. Durante a obra, as roupas expostas nas araras ficam protegidas com lonas.

O mesmo tipo de proteção foi usado em mesas e cadeiras durante a grande reforma da praça de alimentação do BarraShopping, feita em 2023, lembra o supervisor de qualidade do BarraShoppingSul, Maurício Alves.

— Aquilo deu uma trabalheira. A gente forrava as mesas e cadeiras todas as noites. Dava muito pó. Minutos antes de abrir o shopping, a equipe de limpeza ainda estava trabalhando — lembra Maurício, que começou trabalhando no shopping como pintor terceirizado, ganhou novas funções e hoje é contratado da Multiplan.

O recomeço

Quando a madrugada se aproxima do fim, caminhões com mercadorias estacionam nas docas dos shoppings para abastecer os estoques das lojas.

Ainda antes de o sol nascer, chegam os primeiros frequentadores dos shoppings, os clientes das academias, que abrem antes do horário comercial. Enquanto isso, outros ambientes seguem sendo preparados para receber a clientela que chegará logo mais. Nesta reta final, mais equipes passam a circular pelos corredores. Uma delas monta eventos e outra é responsável por estacionar carros dentro do centro de compras — aqueles expostos para divulgar campanhas de promoção ou em estandes de revenda de veículos.