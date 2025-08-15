Carro pega fogo em revenda de veículos no bairro Azenha, em Porto Alegre

Revenda teve o vidro quebrado e carro incendiado Marcos Pacheco / RBS TV

Um carro pegou fogo na revenda Progresso Veículos na Avenida Doutor Carlos Barbosa, no bairro Azenha, em Porto Alegre, na madrugada desta sexta-feira (15). Conforme a Brigada Militar, o incêndio começou por volta da 0h.

O vidro do local foi quebrado e, próximo ao local, a perícia encontrou um galão, que foi recolhido para análise. O veículo, que pertencia à própria loja, ficou danificado.

Ninguém ficou ferido. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso e a possibilidade de ação criminosa.