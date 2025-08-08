Carro fica virado após colisão contra guard-rail na avenida Plínio Brasil Milano, em Porto Alegre

Acidente aconteceu por volta das 5h30min desta sexta-feira (8). Leandro Rodrigues / Agencia RBS

Um motorista perdeu o controle do veículo na manhã desta sexta-feira (8) e, por volta das 5h30min, colidiu contra um guard-rail na avenida Plínio Brasil Milano, zona norte de Porto Alegre. O carro, um ônix vermelho, ficou virado de lado sobre esse guard-rail (veja o vídeo abaixo).

O veículo, com placas de Porto Alegre, seguia em direção ao viaduto da Obirici, quando escorregou na rótula da Plínio com a rua José da Silva.

Havia dois ocupantes no carro, que não se feriram com gravidade — um deles teve um corte na mão. Os dois saíram do veículo que, até por volta das 7h, aguardava a chegada de um guincho no local. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) segue no local.

Leia Mais Carro capota durante racha na zona sul de Porto Alegre

Capotamento na zona sul