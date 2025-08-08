Porto Alegre

Susto no trânsito
Notícia

Carro fica virado após colisão contra guard-rail na avenida Plínio Brasil Milano, em Porto Alegre

Motorista perdeu o controle do veículo no início da manhã desta sexta-feira (8); ninguém ficou ferido gravemente 

Leandro Rodrigues

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS