Carro fica virado após colisão contra guard-rail na avenida Plínio Brasil Milano, em Porto Alegre

Um motorista perdeu o controle do veículo na manhã desta sexta-feira (8) e, por volta das 5h30min, colidiu contra um guard-rail na avenida Plínio Brasil Milano, zona norte de Porto Alegre. O carro, um ônix vermelho, ficou virado de lado sobre esse guard-rail (veja o vídeo abaixo).
O veículo, com placas de Porto Alegre, seguia em direção ao viaduto da Obirici, quando escorregou na rótula da Plínio com a rua José da Silva.
Havia dois ocupantes no carro, que não se feriram com gravidade — um deles teve um corte na mão. Os dois saíram do veículo que, até por volta das 7h, aguardava a chegada de um guincho no local. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) segue no local.
Capotamento na zona sul
Mais cedo, outro carro capotou em um acidente, dessa vez na avenida Juca Batista, na zona sul de Porto Alegre. Segundo informações EPTC, e relatos de testemunhas, o veículo participava de um racha momentos antes de um acidente.