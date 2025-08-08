Carro capota durante racha na zona sul de Porto Alegre

Um carro capotou em um acidente na Avenida Juca Batista, na zona sul de Porto Alegre, no início desta sexta-feira (8). Conforme informações repassadas à Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) por testemunhas, o veículo estava participando de um racha momentos antes do acidente.
O motorista abandonou o local logo após o capotamento. O carro permanece na via, provocando bloqueio parcial do trânsito na região.
Agentes da EPTC monitoram a ocorrência, e a retirada do veículo deve ser realizada nas próximas horas. Não há informações sobre feridos até o momento.