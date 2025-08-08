Carro capota durante racha na zona sul de Porto Alegre

Motorista abandonou o local logo após o capotamento. Marcos Pacheco / RBS TV

Um carro capotou em um acidente na Avenida Juca Batista, na zona sul de Porto Alegre, no início desta sexta-feira (8). Conforme informações repassadas à Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) por testemunhas, o veículo estava participando de um racha momentos antes do acidente.

O motorista abandonou o local logo após o capotamento. O carro permanece na via, provocando bloqueio parcial do trânsito na região.

