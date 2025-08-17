Carro cai no Arroio Dilúvio; condutor não era habilitado e se recusou a fazer teste do bafômetro

Corsa ficou parcialmente submerso no Arroio Dilúvio. EPTC / X

Um carro caiu no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, na tarde deste domingo (17). A ocorrência foi registrada na Avenida Ipiranga nas proximidades da Rua Cristiano Fischer, no sentido Centro-bairro Partenon.

Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), ninguém ficou ferido. Entretanto, o Corsa não tinha licenciamento para circular.

O condutor do carro não tinha habilitação e se recusou a fazer o teste do etilômetro (bafômetro). Além dele, o proprietário do veículo também foi autuado.