Carro cai no Arroio Dilúvio; condutor não era habilitado e se recusou a fazer teste do bafômetro

Um carro caiu no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, na tarde deste domingo (17). A ocorrência foi registrada na Avenida Ipiranga nas proximidades da Rua Cristiano Fischer, no sentido Centro-bairro Partenon.
Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), ninguém ficou ferido. Entretanto, o Corsa não tinha licenciamento para circular.
O condutor do carro não tinha habilitação e se recusou a fazer o teste do etilômetro (bafômetro). Além dele, o proprietário do veículo também foi autuado.
Até as 18h deste domingo, a EPTC seguia atendendo a ocorrência. No trecho, havia interrupção parcial na pista da esquerda e na ciclovia, onde o guincho estava posicionado para realizar a remoção do carro.