Carro bate em muro e atinge duas casas na Avenida Oscar Pereira, na zona sul de Porto Alegre

Veículo ficou totalmente destruído. Leandro Rodrigues / Agência RBS

A colisão de um carro contra um muro danificou parcialmente duas residências no final da madrugada desta segunda-feira (25), na zona sul de Porto Alegre. Por volta das 4h30min, um Nissan Versa, que seguia no sentido Centro-bairro, perdeu o controle nas proximidades do número 5.800 da Avenida Oscar Pereira, no bairro Cascata, e colidiu contra a estrutura.

Os destroços do muro caíram sobre o telhado de uma das residências, e atingiram a cama onde uma moradora dormia. Outra cobertura também sofreu danos parciais em decorrência dos escombros. O automóvel não invadiu as propriedades, permanecendo sobre a calçada e bloqueando uma das pistas da avenida.

Destroços caíram sobre o telhado de uma residência. Leandro Rodrigues / Agência RBS

O condutor não foi localizado no local pelas autoridades. Agentes de trânsito realizaram o isolamento de uma das faixas, o que causa retenção do tráfego no sentido sul-Centro da Oscar Pereira, naquele trecho.

