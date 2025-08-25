Porto Alegre

Bairro Cascata
Notícia

Carro bate em muro e atinge duas casas na Avenida Oscar Pereira, na zona sul de Porto Alegre

Destroços caíram sobre o telhado de uma das residências, e atingiram a cama onde uma moradora dormia. Motorista fugiu do local

Leandro Rodrigues

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS