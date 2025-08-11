Cafeteria amplia operação e instala torrador de café no Mercado Público: "Recebemos desde o prefeito até o catador de latinha"

Espaço de 32 metros quadrados se soma à cafeteria inaugurada no ano passado. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Inaugurada em abril de 2024 no Mercado Público, a Baden Torrefação de Cafés Especiais acaba de ampliar sua operação no tradicional centro comercial de Porto Alegre. O espaço fica no segundo piso, onde antes funcionava um depósito da prefeitura. Para usar o ponto, os sócios arremataram a permissão de uso da loja por R$ 70 mil em leilão promovido pela Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap).

Com a nova área, de 32 metros quadrados, a cafeteria ganha mais 12 lugares para clientes, incluindo um sofá de couro e mesas no corredor do Mercado. Porém, o que mais chama a atenção nesta ampliação é a instalação de uma máquina para torrar cafés. Com capacidade para dois quilos, o equipamento ficará ligado apenas em horários pré-definidos.

— Não vamos torrar centenas de quilos por dia. É mais demonstrativo, para a galera entender como funciona um torrador: o grão deixando de ser verde e ficando marrom, como o pessoal conhece. Com isso, também vamos começar a vender a granel na loja — explica o sócio Guert Schinke, que toca o negócio com a esposa, Caroline Borges.

Entre o antigo espaço e o novo há uma porta e uma janela de vidro, dando sensação de que o espaço é ainda maior. O projeto arquitetônico é da Mu Arquitetura. Em prateleiras, são vendidos itens para fazer café em casa, xícaras e roupas com a marca Baden, incluindo camisetas, moletons, bonés e pochetes.

Além do novo espaço, a equipe também foi ampliada com a chegada de dois novos funcionários, que se somam aos nove que já trabalhavam na unidade.

Público diverso

A Baden chegou ao Mercado Público poucos dias antes da enchente de maio do ano passado. Por estar no segundo piso, teve um prejuízo menor do que quem estava no térreo. Enquanto era feita a limpeza do centro comercial, a Baden distribuiu cafés de graça no local. Com isso, conquistou a simpatia dos colegas mercadeiros.

Passado mais de um ano no Mercado Público, os sócios da Baden já entenderam que para estar neste local é preciso lidar com os diferentes públicos do Centro Histórico. Na manhã desta segunda-feira (11), enquanto a reportagem esteve no local, frequentavam a loja donos de outras bancas do Mercado, estudantes e políticos de diferentes espectros ideológicos.

Estar no Mercado é estar onde a cidade acontece. Aqui, recebemos desde o prefeito até o catador de latinha. É o primeiro lugar que tu vai em uma cidade. É onde está a cultura do povo. GUERT SCHINKE Sócio de cafeteria

— Meses antes de abrirmos no Mercado, já estávamos procurando pontos no Centro. Frequentávamos bares do bairro, onde circula muita gente. Surgiu a oportunidade naquela época e casou com a nossa vontade ir para o Centro — completa Caroline.

Guert Schinke e Caroline Borges são casados e sócios no negócio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

História

A Baden surgiu em 2012 com uma cafeteria na Rua Jerônimo de Ornelas, que está aberta até hoje e é administrada pela mãe de Guert, Margaret Dorneles.

Em 2014, a empresa tornou-se uma indústria, a partir da abertura de uma fábrica na Rua Azevedo Sodré, onde são torradas, em média, 3,5 toneladas de café por mês.

No portfólio da Baden, estão os cafés Bourbon Vermelho, doce e amendoado, carro-chefe da marca, e outros cinco grãos que variam conforme as safras, trazidos de fazendas do Paraná, de Minas Gerais, de São Paulo, do Espírito Santo e de Rondônia.