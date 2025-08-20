Porto Alegre

Após despedida
Notícia

Bar Pito anuncia reabertura no mesmo ponto em Porto Alegre

Em maio, as sócias do empreendimento, Ariane de Andrade e Luísa Silveira, anunciaram a venda da marca e do ponto por R$ 450 mil 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS