Bar Pito anuncia reabertura no mesmo ponto em Porto Alegre

Despedida do bar ocorreu em 27 de julho. Camila Hermes / Agencia RBS

Menos de um mês após a despedida, o bar Pito anunciou nesta terça-feira (19), em publicação nas redes sociais, a retomada das atividades. O estabelecimento, colocado à venda em maio deste ano, vai seguir na esquina das ruas Mariante e Liberdade, no bairro Rio Branco.

O retorno está marcado para esta sexta-feira (22), às 18h, conforme o post no Instagram, que ainda informa sobre um cardápio novo.

Zero Hora tentou contato com as sócias do empreendimento, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Colocado à venda

Em maio, as sócias do bar, Ariane de Andrade e Luísa Silveira, anunciaram a venda da marca e do ponto por R$ 450 mil — incluindo equipamentos e a conta do bar no Instagram. Segundo as proprietárias, uma proposta estava sendo negociada.

Ao detalhar os motivos da decisão, elas falaram que o público do espaço teria mudado.

— Nós fechamos à meia-noite, pois é o horário que permite o nosso alvará. O pessoal fica na frente do nosso bar, mas compra bebidas em outros estabelecimentos. Não faz mais sentido para nós. O grande movimento se dá depois que fechamos — diz Ariane.

A despedida do bar ocorreu em 27 de julho, com a presença de dezenas de pessoas, apesar na noite chuvosa.

Queixas de moradores

Por mais que o bar fechasse a meia-noite, o movimento da esquina permanecia madrugada adentro. O movimento passou, então, a incomodar a vizinhança.

Em 2023, três estabelecimentos da região foram interditados após fiscalização da prefeitura de Porto Alegre. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança (SMSEG), o fato ocorreu após uma série de denúncias de poluição sonora, perturbação ao sossego dos moradores e obstrução do passeio público.