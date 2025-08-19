Avião dos EUA pousa no aeroporto de Porto Alegre

Uma aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos aterrissou no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, nesta terça-feira (19). O avião, um Boeing C-32B branco sem identificação externa, pousou no terminal às 17h13min.

Funcionários da Receita Federal estiveram no local. Ainda não se sabe, no entanto, a razão da presença da aeronave.

Segundo nota da Fraport Brasil, operadora do terminal, a previsão era que o avião decolasse da Capital às 20h25min com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A empresa não informou o motivo do pouso.

Conforme a plataforma de monitoramento de voos FlightRadar, o avião decolou do Salgado Filho às 20h03min e pousou em Guarulhos às 21h48min.

A reportagem de Zero Hora busca contato com o Consulado dos EUA, a Receita Federal, a Força Aérea Brasileira e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Até a atualização mais recente desta reportagem, não houve resposta.

O pouso do avião em Porto Alegre foi comentado por deputados em sessão na Câmara desta terça. Os parlamentares Túlio Gadelha (REDE-PE) e Talíria Perone (PSOL-RJ) relataram preocupação. Por outro lado, Delegado Éder Mauro (PL-PA) minimizou a presença da aeronave.

O avião

O avião, um Boeing C-32B de matrícula 00-9001, chegou à Capital vindo de San Juan, em Porto Rico. Na segunda-feira (18), o C-32B saiu de uma base aérea em Wrightstown, Nova Jersey, com destino a Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos. Ainda no mesmo dia, seguiu para San Juan, antes de pousar em Porto Alegre.

De acordo com sites oficiais da Força Aérea dos EUA, o C-32 é uma versão militar do Boeing 757-200, configurado para transportar autoridades norte-americanas, como o presidente, o vice-presidente, membros do gabinete e líderes militares.

Avião pousou no terminal às 17h13min. André Ávila / Agencia RBS

A aeronave é operada pelo 1º Esquadrão de Transporte Aéreo da 89ª Ala de Transporte Aéreo, sediada na Base Conjunta de Andrews, em Maryland.

Com capacidade para 45 passageiros e alcance de até 5,5 mil milhas náuticas sem reabastecimento, o C-32 é equipado com sistemas avançados de comunicação e segurança.

O interior é dividido em quatro seções:

Área dianteira: centro de comunicações, cozinha, banheiro e 10 assentos executivos

centro de comunicações, cozinha, banheiro e 10 assentos executivos Cabine principal: espaço fechado com lavabo privativo, sistema de entretenimento, dois assentos de primeira classe e um sofá-cama

espaço fechado com lavabo privativo, sistema de entretenimento, dois assentos de primeira classe e um sofá-cama Área de conferência: oito assentos executivos para reuniões e equipe

oito assentos executivos para reuniões e equipe Seção traseira: 32 assentos executivos, cozinha, dois banheiros e armários

