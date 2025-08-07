Autorizado início das obras de mais de 200 moradias no programa Minha Casa, Minha Vida em Porto Alegre

A assinatura foi realizada nesta quinta-feira. Cindy Vitali / DEMHAB / PMPA / Divulgação

O governo federal e o Departamento Municipal de Habitação (Demhab) assinaram, nesta quinta-feira (7), a autorização para o início das obras do Residencial Intendente Azevedo — São Miguel, localizado na região da Glória, em Porto Alegre. Serão 212 unidades habitacionais dentro do programa Minha Casa, Minha Vida Reconstrução.

O investimento previsto para o empreendimento é de R$ 36.299.558,84. A data para o início da execução da obra não foi informada.

A assinatura foi realizada pelo diretor-geral do Demhab, André Machado, pelo secretário Nacional de Habitação, Augusto Rabelo, do Ministério das Cidades, pelo secretário da Reconstrução, Maneco Hassen, e pelo representante da 2MS, empresa responsável pelas obras.

— Estamos avançando cada vez mais na política habitacional da nossa cidade para dar encaminhamento às famílias que aguardam há muito tempo pela moradia própria. Morar com dignidade é um direito de todos e é nisso que acreditamos — destacou o diretor-geral do Demhab, André Machado.

Atualmente, Porto Alegre conta com nove obras habitacionais em andamento, somando 1.137 novas unidades voltadas a famílias inscritas no cadastro habitacional do Demhab.

Os empreendimentos integram os programas Minha Casa, Minha Vida e Pró-Moradia, do governo federal. A execução das obras está sob supervisão da Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo do Departamento.

A seleção das famílias para os empreendimentos segue os critérios definidos pela Portaria nº 738/2024, do Ministério das Cidades, com acompanhamento técnico das equipes do Demhab.

Vale do Taquari

Além da Capital, também foi assinada a contratação da empresa que vai construir cem moradias no Loteamento Residencial União, no município de Encantado, no Vale do Taquari. O valor destinado à obra é de R$ 20 milhões.

A partir da assinatura, a construtora responsável já está liberada para iniciar a construção, embora ainda não haja uma data definida para o começo efetivo das atividades.