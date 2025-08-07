Porto Alegre

Habitação
Notícia

Autorizado início das obras de mais de 200 moradias no programa Minha Casa, Minha Vida em Porto Alegre

Assinatura faz parte do pacote de ações do Ministério das Cidades para a reconstrução habitacional no Rio Grande do Sul

Yasmin Luz

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS