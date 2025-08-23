Fios caídos e acúmulo de água geram bloqueios no trânsito de Porto Alegre

A chuva e o vento que atingem Porto Alegre impactam o trânsito neste sábado (23). De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), são registradas ocorrências em diferentes regiões da cidade.
Dois pontos ainda enfrentam bloqueios parciais causados por acúmulo de água ou problemas com a fiação.
- Avenida Protásio Alves, 10850
- Rua João Moreira Maciel
A empresa informou que "as equipes de fiscalização e manutenção semafórica foram reforçadas e deslocadas para os pontos mais críticos e com mais risco de acidentes para para orientar a circulação, restaurar a sinalização e garantir a segurança viária".
Ocorrências de trânsito podem ser registradas nas plataformas da Central de Atendimento ao Cidadão 156 (opção 1), pelo número 118, ou no aplicativo 156+POA, 24 horas por dia.