Fios caídos e acúmulo de água geram bloqueios no trânsito de Porto Alegre

No início da manhã, motoristas enfrentaram poças d'água na rua Edu Chaves. Lisielle Zanchettin / Agência RBS

A chuva e o vento que atingem Porto Alegre impactam o trânsito neste sábado (23). De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), são registradas ocorrências em diferentes regiões da cidade.

Dois pontos ainda enfrentam bloqueios parciais causados por acúmulo de água ou problemas com a fiação.

Avenida Protásio Alves, 10850

Rua João Moreira Maciel

A empresa informou que "as equipes de fiscalização e manutenção semafórica foram reforçadas e deslocadas para os pontos mais críticos e com mais risco de acidentes para para orientar a circulação, restaurar a sinalização e garantir a segurança viária".