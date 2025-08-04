Após passar por incêndio e enchente, antigo hotel de 1927 será revitalizado com R$ 30 milhões no centro de Porto Alegre

Imóvel do antigo Hotel Nacional fica na esquina entre as ruas Sete de Setembro e João Manoel. André Ávila / Agencia RBS

O prédio do antigo Hotel Nacional, no Centro Histórico de Porto Alegre, será revitalizado para abrigar apartamentos e uma sala comercial no térreo. A estrutura, de 1927, foi atingida por um incêndio na década de 1990 e ficou alagada na enchente de maio do ano passado. O investimento previsto nas melhorias é de R$ 30 milhões.

O projeto é do Grupo Estrutura, incorporadora e construtora de Joinville (SC), em parceria com os donos do imóvel. Além de restaurar o antigo hotel, que fica na esquina entre as ruas Sete de Setembro e João Manoel, outras duas construções que ficam ao lado também farão parte do complexo — uma é de 1928 e outra da década de 1940.

— Queremos fazer algo diferente, apostando em uma construção histórica, o que nos traz algumas limitações na obra. Ela resistiu a mais de um evento catastrófico. No incêndio, como tudo era feito de madeira, se perdeu quase tudo que tinha dentro — diz Tiago Antunes, diretor do Grupo Estrutura.

O prédio do antigo Hotel Nacional tem seis andares. Os imóveis ao lado contam com cinco pavimentos cada. O projeto de revitalização ainda tramita na prefeitura de Porto Alegre, mas a expectativa dos empresários é de obter as licenças nas próximas semanas.

O que será feito

Após o incêndio na década de 1990, o edifício foi comprado pela família do contador Diego Moreira. Os prédios ao lado também pertencem a ele. Em um dos imóveis, ficava seu escritório, que foi transferido no ano passado para a Rua Siqueira Campos.

Hoje, o térreo do antigo hotel é usado como garagem por Diego e seus funcionários. Depois que a reforma ficar pronta, a área será destinada a uso comercial. Nos andares de cima, o Grupo Estrutura fará 72 apartamentos, com metragem que varia de 25 a 90 metros quadrados. Não serão erguidos novos pavimentos.

— Identificamos um público (de potenciais compradores) que já vive no Centro, mas busca morar em unidades mais novas. O prédio terá infraestrutura completa: rooftop (terraço), piscina, espaço para pets e salão de festas — conta o diretor do Grupo Estrutura.

Do lado de fora, será mantida a cor cinza na fachada. Assim que a obra começar, fica pronta em 18 meses. Ao longo do período, serão gerados 76 empregos diretos e indiretos, segundo os responsáveis.

História do hotel

O prédio do antigo Hotel Nacional foi projetado pelo arquiteto italiano Augusto Sartori em 1919, a pedido do comerciante Guilherme Alves. Erguido no início da década seguinte em estilo eclético, ficou pronto em 1927.

O hotel que funcionou no prédio entrou em decadência na década de 1940 e fechou. Em 1953, o prédio abrigou um escritório de engenharia. Em 1991, a estrutura sofreu um incêndio, que devastou completamente o interior do edifício, deixando somente a fachada.

Em 2006, o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Comphac) aprovou um estudo de viabilidade urbanística para reformar e restaurar o imóvel, que tem a fachada tombada, com financiamento do Projeto Monumenta.