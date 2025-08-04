Porto Alegre

Após passar por incêndio e enchente, antigo hotel de 1927 será revitalizado com R$ 30 milhões no centro de Porto Alegre

Estrutura de seis andares vai abrigar apartamentos de 25 a 90 metros quadrados. Imóveis ao lado também farão parte do complexo

Guilherme Gonçalves

