Porto Alegre

Aspecto de abandono
Notícia

Após aplicar R$ 4 milhões em obra, dono de hotel busca investidor para finalizar revitalização de prédio de 1930

Construção abrigou, no passado, sobrados e lojas. Hoje, está com janelas quebradas e pichações na fachada

Guilherme Gonçalves

