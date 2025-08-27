Porto Alegre

Contra críticas
Notícia

"A gente não escolhe o local": secretário da Saúde de Porto Alegre explica critérios de ações da Vigilância Sanitária

Fernando Ritter afirmou que fiscais avaliam como positiva a utilização de câmeras corporais e que possíveis excessos serão apurados internamente

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

