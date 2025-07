Zaffari vai construir "mini shopping" na Cidade Baixa e estuda erguer prédio residencial em frente à Redenção

Supermercado Zaffari no bairro Cidade Baixa foi inaugurado em 1987. Renan Mattos / Agencia RBS

Mais um projeto do Grupo Zaffari em Porto Alegre. A rede está planejando construir um "mini shopping" na mesma quadra onde fica seu supermercado no bairro Cidade Baixa, aberto em 1987 na Rua Lima e Silva. A obra ainda não tem data para começar.

Há duas décadas, o Zaffari começou a comprar imóveis na quadra, mas com acesso pela Avenida João Pessoa. Entre os prédios negociados, está o do Touring, junto com um posto de combustíveis, o de uma antiga casa de festas e um edifício histórico onde funcionou o restaurante Casa de Portugal.

"Pelos estudos realizados, será possível implantar um pequeno centro comercial local complementando o empreendimento Zaffari Lima e Silva, dando melhor atendimento às demandas dos moradores da região", disse o Zaffari em nota à reportagem de Zero Hora.

Em outro trecho do texto, a empresa também diz que estuda construir um prédio residencial na mesma quadra, em frente ao Parque Farroupilha (Redenção). O projeto para esta obra ainda não começou a ser desenvolvido.

Na mesma quadra, mas com acesso pela Lima e Silva, a construtora Maiojama fez algo parecido. O complexo Artsy tem um centro comercial na parte de baixo, com operações gastronômicas, e edifícios residencial e comercial no mesmo terreno.

Cercamento e demolição

Os imóveis do Zaffari na João Pessoa já começaram a ser cercados. O antigo posto de combustíveis com bandeira Shell foi o primeiro, devido ao aspecto de abandono da estrutura. No mês passado, foi a vez do imóvel onde ficava o bailão.

O estacionamento junto ao prédio do Touring segue aberto, mas agora é gerido pela Estapar. Antes, era operado pela Safe Park. O edifício de trás, com quatro pavimentos, chama atenção pelas paredes sujas e janelas quebradas.

O Zaffari já obteve as licenças necessárias na prefeitura para demolir dois edifícios. A casa histórica, onde funcionava o restaurante, será restaurada e fará parte do futuro empreendimento.

Melhorias no supermercado

Funcionários do supermercado da Lima e Silva já comentam sobre o futuro "mini shopping" na quadra.

Segundo o Zaffari, o supermercado passará por reformas, mas não será ampliado. A futura obra prevê melhorias no acesso de veículos para carga e descarga de produtos e também no estacionamento.

No passado, se especulou que a unidade seria ampliada para virar um hipermercado Bourbon. Em entrevista à Zero Hora no mês de abril, o diretor Claudio Zaffari disse que a empresa optou por usar a marca somente em shoppings centers do grupo.

Mais imóveis, mais projetos

O Zaffari também comprou imóveis para ampliar seu supermercado no bairro Menino Deus. Foram adquiridos dois prédios entre a Avenida Getúlio Vargas e as ruas Múcio Teixeira e Bastian. Em um deles, funcionava uma petshop e o outro tinha apartamentos.

A ampliação não tem data para começar a ser feita, mas uma consultoria contratada pela empresa está fazendo vistorias nos imóveis vizinhos para avaliar o impacto da obra na região.

No Centro Histórico, o Zaffari comprou o antigo Cine Lido (ex-Continental), na Avenida Borges de Medeiros. A ideia era ampliar o supermercado da rede que fica na esquina das ruas Riachuelo e Marechal Floriano Peixoto. O projeto chegou a tramitar na prefeitura em 2010, mas não foi aprovado.

Em abril, Claudio Zaffari disse que, por enquanto, não há planos para usar esse imóvel:

— Tem mais de um problema. O cinema tem uma inclinação, teria que fazer um investimento para corrigir isso. Eu estudei aquilo lá, mas estamos parando para pensar. Um dia vamos resolver. Deixa lá dormindo.