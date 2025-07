Zaffari compra imóveis para ampliar supermercado aberto há 25 anos: "É muito apertado, estava precisando"

Zaffari do Menino Deus foi inaugurado no ano 2000. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Inaugurado há 25 anos, o supermercado Zaffari do bairro Menino Deus, em Porto Alegre, será ampliado. Para isso, a empresa comprou dois imóveis ao lado de seu edifício, que fica entre a Avenida Getúlio Vargas e as ruas Múcio Teixeira e Bastian.

Em um dos imóveis adquiridos pelo Zaffari, funcionava uma pet shop, na Múcio Teixeira. Esse prédio foi demolido, e o terreno está cercado por tapumes.

Outro edifício residencial, na Rua Bastian, também foi adquirido pelo Zaffari. De cor amarela e com três pavimentos, a estrutura está desabitada há quatro meses e também deve ser demolida.

O projeto de ampliação do Zaffari Menino Deus já está aprovado na prefeitura de Porto Alegre. À reportagem de Zero Hora, a empresa diz apenas que segue desenvolvendo os estudos necessários para o início da obra.

As mudanças

Dados no sistema da secretaria municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) mostram que o Zaffari construirá uma torre de três pavimentos, voltada a comércios, e outra, de sete pavimentos e um subsolo, voltada a serviços. Ao todo, as novas construções terão 7,3 mil metros quadrados de área.

Segundo funcionários do supermercado no Menino Deus, parte da nova construção de três andares seria usada para o estoque. O espaço onde hoje são guardadas as mercadorias seria usado para aumentar a área de vendas.

Antes de iniciar a ampliação, o Zaffari contratou a consultoria Factum Brasil para avaliar quais seriam os impactos da obra nos imóveis ao redor. Uma carta enviada aos vizinhos no mês passado sugeria que visitas técnicas fossem marcadas entre os dias 24 e 27 de junho.

"De modo geral, a vistoria é rápida (aproximadamente 20 min) e discreta", diz o documento.

Segundo moradores e trabalhadores da região, uma primeira visita já foi feita pelos técnicos e outras estão marcadas para os próximos meses.

Supermercado "apertado"

Diariamente, a advogada Eliza Bernardy, 25 anos, vai ao Zaffari do Menino Deus, seja para comprar um lanche ou até o almoço. Ela, que trabalha na região, diz que o supermercado é "apertado" e que isso torna o processo de compra desagradável.

— Às 17h30min, quando saio do expediente, vou fazer compras. Em horário de pico, os carrinhos não conseguem passar. Para tudo. Os corredores são muito estreitos — avalia a advogada.

Além de abrigar escritórios e serviços, a região é conhecida por ser uma área residencial. Na segunda-feira (7), a aposentada e moradora do bairro Marli Marques da Silva, 74 anos, era mais uma cliente insatisfeita que fazia compras no supermercado.

— Até a fila do idoso está sempre cheia. É muito apertado. Estava precisando mesmo dessa obra — diz Marli.

Mais uma unidade

O Zaffari planeja construir mais um supermercado na região. Ficará junto a cinco prédios a serem erguidos em um terreno situado ao lado do Shopping Praia de Belas.

Um ponto que gera polêmica é a altura de uma das torres previstas, que teria 130 metros. Se for erguida, seria a mais alta da Capital. O projeto ainda está em fase de licenciamento na prefeitura.

Projeto arquitetônico das torres que o Zaffari quer construir ao lado do Shopping Praia de Belas. ZBL Arquitetura / Divulgação