Voz clássica da FM, Mauro Borba fala sobre música e saudosismo em Porto Alegre; assista

O Perimetral Podcast desta semana recebe Mauro Borba, um dos nomes mais emblemáticos do rádio gaúcho.

Responsável por programas icônicos como A Hora do Rush e Boys Don't Cry, na 102.3, Mauro compartilha sua trajetória iniciada aos 16 anos em Cachoeira do Sul e que ganhou projeção nacional com a criação da saudosa Ipanema FM, rádio que se tornou referência por sua proposta inovadora e por lançar artistas que marcaram o rock brasileiro dos anos 1980.