Você lembra do impostômetro que ficava na entrada de Porto Alegre? Saiba o que aconteceu com o painel

Foto do impostômetro da Fecomércio-RS em 2016. Daniel Fraga / Agencia RBS

Há alguns anos, quem entrava em Porto Alegre pela Rua da Conceição conseguia ver, do alto do viaduto, um painel que mostrava números constantemente mudando. Era o impostômetro, instalado em novembro de 2016. A ferramenta foi retirada do local em 2023, segundo a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS).

O painel, indicador de quanto foi contribuído no país no ano vigente, ficava na lateral do prédio que então abrigava a sede administrativa da entidade. Hoje, na parede, há apenas marcas da antiga instalação.

— Coincidiu com um problema no cabo do painel, com a nossa mudança para a freeway (a nova sede da Fecomércio-RS fica à beira da freeway, no bairro Anchieta, desde 2020) e com uma reforma no prédio da Alberto Bins. Então, se optou, na época, que a melhor solução seria retirar ele (o painel) por um tempo. Talvez ele volte, mas não posso afirmar isso, porque, neste momento, não sabemos — esclarece Tatiane Correa, gerente do Núcleo Jurídico Tributário da entidade.

É possível encontrar o painel em formato online dentro do site da federação ou pelo link: hotsites.fecomercio-rs.org.br/impostometro/ .

— Nos preocupamos com isso, tanto em orientar as empresas para o cumprimento das regras tributárias como também que isso fique claro para os consumidores entenderem o que eles estão pagando — pontua Tatiane.

A ferramenta da Fecomércio-RS é uma parceria com a Associação Comercial de São Paulo, que tem um painel mais detalhado. Além do total arrecadado no país, há a discriminação por Estados e cidades. O acesso online pode ser feito em impostometro.com.br/ .

Como funciona o impostômetro?

A ferramenta mostra todos os valores arrecadados nos níveis municipais, estaduais e federais, do início do ano até o momento do acesso. Isso abarca impostos, taxas e contribuições, incluindo multas, juros e correção monetária.

Para o levantamento das arrecadações federais , são utilizados dados da Receita Federal, da Secretaria do Tesouro Nacional, da Caixa Econômica Federal, do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

, são utilizados dados da Receita Federal, da Secretaria do Tesouro Nacional, da Caixa Econômica Federal, do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) As receitas dos Estados e do Distrito Federal são apuradas com base nos dados do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), das Secretarias Estaduais de Fazenda, dos Tribunais de Contas dos Estados e da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda

e do Distrito Federal são apuradas com base nos dados do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), das Secretarias Estaduais de Fazenda, dos Tribunais de Contas dos Estados e da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda Já as arrecadações municipais são obtidas por meio de informações da Secretaria do Tesouro Nacional, dos municípios que divulgam seus números em atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal e dos Tribunais de Contas dos Estados

são obtidas por meio de informações da Secretaria do Tesouro Nacional, dos municípios que divulgam seus números em atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal e dos Tribunais de Contas dos Estados No caso de valores ainda não divulgados por qualquer uma das instituições, a ferramenta utiliza dados de arrecadação do mesmo período do ano anterior, atualizados com o índice de crescimento médio de cada tributo dos três anos anteriores

por qualquer uma das instituições, a ferramenta utiliza dados de arrecadação do mesmo período do ano anterior, atualizados com o índice de crescimento médio de cada tributo dos três anos anteriores Projeções de arrecadações futuras são feitas com base no crescimento médio dos tributos, nos três anos anteriores, com ajustes de acordo com as sazonalidades

No caso do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, é possível encontrar ainda o número de dias trabalhados para pagar impostos, pesquisar o quanto a arrecadação de cada Estado representa no total do Brasil e descobrir qual foi o valor arrecadado em cada município.