Um vídeo que circula há mais de uma década na internet voltou a ficar em evidência nesta semana, após a informação de que o prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), na Capital, se tornará uma rampa de skate durante evento promocional.

Acumulando mais de 17 mil visualizações no YouTube, o vídeo de pouco mais de um minuto mostra um skatista descendo de uma das laterais do prédio. Apesar de reacender o desejo popular de ver tal feito, especialistas afirmam que o vídeo é uma montagem . A proeza exibida nas imagens nunca aconteceu de verdade.

Segundo o professor de produção audiovisual da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Roberto Tietzmann, diversos indícios apontam para a falsidade do material.