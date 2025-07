Famílias que vivem junto ao dique do Sarandi deixam o local nesta quinta-feira

Após quase uma semana de tratativas da Secretaria Municipal de Habitação com as famílias, não houve acordo para que elas saíssem com as opções oferecidas pela prefeitura. No entanto, a Justiça decretou a reintegração de posse para o Executivo municipal após a apresentação de laudos técnicos sobre a necessidade da área ser liberada para a obra do dique. As famílias aguardam serem chamadas no programa Compra Assistida, do governo federal.