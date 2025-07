Última família deixa dique do Sarandi, em Porto Alegre, após decisão da Justiça: "A gente está meio triste"

Adriano Alves e a família deixaram o local nesta quinta-feira (3). Ian Tâmbara / Agência RBS

A família do pedreiro Adriano Alves, de 54 anos, foi a última a deixar região onde fica o dique do Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. A casa situada na Rua Aderbal Rocha de Fraga foi desocupada no final da tarde desta quinta-feira (3). Ele e a esposa vão morar em outra residência com aluguel social.

— Eu moro aqui já há 30 anos, a minha esposa já mora há 50 e a gente vai sair agora para um aluguel. A gente está meio triste porque vai se afastar do lugar que sempre moramos, que sempre vivemos — afirma.

Ao todo, 56 famílias foram retiradas da região, segundo o Departamento Municipal de Habitação. Com as remoções, equipes do Demhab vão realizar uma vistoria no local nesta sexta-feira (4).

— Felizmente não foi necessário nenhum tipo de força policial para executar esse processo. Muito possivelmente já nesta sexta as casas que estão ainda em pé venham a ser derrubadas para que se possa concluir a limpeza e efetivamente começar a realizar a obra naquele espaço — projeta o secretário municipal de Habitação, André Machado.

A Justiça chegou a negar três pedidos da prefeitura de Porto Alegre para remoção de casas no bairro Sarandi nos últimos meses e exigiu que a prefeitura apresentasse laudo técnico e plano de acolhimento das famílias para remoção de casas.

No dia 26 de junho, uma decisão autorizou o retorno das intervenções, desde que sem atingir as casas ainda ocupadas.

No último despacho, no final de junho, o prefeito Sebastião Melo foi até o local e anunciou que descumpriria a decisão e iniciaria as obras.

Naquele momento, o nível do Rio Gravataí no lado de fora do dique estava elevado e a estrutura aparentava apresentar falhas, como fissuras, deixando os moradores apreensivos.

A situação se manteve até que, no último sábado (28), a Justiça autorizou a reintegração de posse de sete residências ainda ocupadas na região. Os moradores foram convencidos a sair sem utilização de força policial.

A obra

Atualmente, a obra está na etapa de destruição das casas e limpeza dos escombros. Com os terrenos limpos, será possível construir um novo talude, alargando a estrutura.

Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos, o esvaziamento completo não altera o cronograma de obras. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos entre três e quatro meses.

Fases de recuperação do dique

Fase 1 — Freeway até a casa de bombas 10

Extensão : 1,1 km

: 1,1 km Situação: concluída

Fase 2 — Casa de Bombas 10 até ponto em que houve rompimento na enchente de 2024

Extensão : 300 metros

: 300 metros Situação: estava suspensa por decisão judicial, revertida agora. Prazo para conclusão indefinido, dependendo das condições climáticas, conforme o Dmae.

Fase 3 — Ponto de rompimento até Assis Brasil