Trensurb anuncia aumento no preço da passagem

De acordo com a Trensurb, o novo preço foi calculado a partir da evolução dos custos operacionais.

A passagem do trensurb ficará R$ 0,50 mais cara. O reajuste foi anunciado nesta quarta-feira (2). Com isso, a tarifa vai mudar de R$ 4,50 para R$ 5 a partir do dia 12 de julho.