Trecho de escadaria do Viaduto Otávio Rocha será bloqueado a partir da próxima semana; entenda

Um trecho da escadaria Outono no topo do Viaduto Otávio Rocha (ou Viaduto da Borges), em Porto Alegre, será bloqueado a partir da próxima semana . A interdição, prevista para ter início na segunda-feira (14) , deve durar 15 dias devido a um trabalho de impermeabilização.

Para evitar infiltrações

Na obra, o impermeabilizante será colocado no piso de degraus próximos à Rua Duque de Caxias.

— Vamos retirar os degraus de granito, colocar a impermeabilização vinílica e, depois, recolocar os degraus no mesmo lugar. Tem que ser na mesma posição porque eles são talhados à mão, são bastante antigos. O viaduto tem 92 anos — esclarece o secretário.

— Vamos fazendo por etapas por uma questão logística. Não temos como interditar toda a escadaria e fazermos ela toda de uma vez só, porque, naquele lado, tem comércio, teatro, residências, tem a Associação Riograndense de Imprensa. No outro lado, a mesma coisa, tem restaurante, hotel, moradores. Então, precisamos ir conciliando a necessidade da obra com a logística das pessoas, com a vida urbana — afirma.