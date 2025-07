Tia Carmen, padaria e espaço cultural: empresários da Capital anunciam "tarifa" para clientes americanos em resposta à taxação de Trump a produtos brasileiros

Em Porto Alegre, entraram na jogada estabelecimentos de alimentação e de entretenimento. A padaria La Croissanterie Armazém , no bairro Bom Fim, colocou uma placa em frente à sua loja anunciando acréscimo de 50% em produtos vendidos a clientes norte-americanos.

— Eu pago impostos. Qualquer medida governamental impacta diretamente nos meus custos. Eu tenho direito de falar e brincar com a situação — diz o proprietário do negócio, André Motta.

— Nem tenho como confirmar se eram norte-americanos. É apenas uma gozação, um entretenimento. O pessoal do marketing me desencorajou, mas eu sabia que ia "bombar". Não teria como eu cobrar mais, seria até algo ilegal — avalia André, que vai retirar a placa na próxima segunda-feira (14).

Boate também vai "taxar"

No dia seguinte ao anúncio de Trump, viralizou nas redes sociais a imagem da conta de uma boate em Fortaleza em que um cliente norte-americano teria pagado 50% a mais pelo serviço que lhe foi oferecido.

— Se o Trump acha que pode nos taxar, então vamos cobrar mais do entretenimento dos americanos — diz Soaraia, em tom de brincadeira.

A empresária, aliás, acaba de reinaugurar sua boate na Rua Olavo Bilac, no bairro Cidade Baixa. No ano passado, ela havia mudado o estabelecimento para um imóvel maior na Rua Pelotas, no bairro Floresta.