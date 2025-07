Skatista vai descer prédio famoso em Porto Alegre por lembrar rampa gigante de skate

Uma cena que habita há décadas o imaginário dos porto-alegrenses está prestes a se tornar realidade. Um evento promocional previsto para o mês de setembro transformará o prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), na Capital , em uma rampa de skate .

A descida pela rampa do CAFF será o ápice de um evento promovido pela Red Bull, entre os dias 8 e 10 de setembro.

A empresa está firmando termo de cooperação com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), que foi referendado nesta segunda-feira (21) em reunião do Comitê Gestor de Ativos do Estado.