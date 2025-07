Shana Müller fala sobre música, identidade e a presença feminina na cultura gaúcha; assista

No novo episódio do Perimetral Podcast, a cantora, compositora e comunicadora Shana Müller fala sobre sua trajetória na música nativista e os caminhos que percorreu para se firmar como uma das principais vozes femininas da atualidade no gênero.

No programa, apresentado por Juliana Bublitz, Shana compartilha memórias da infância e juventude, comenta sua ligação com as raízes tradicionalistas e fala sobre o impacto da cultura gaúcha na formação de sua identidade artística.

A conversa também mergulha na cultura gaúcha a partir de um ponto de vista feminino. Shana relembra como lançou moda ao adotar um estilo próprio, com saias de corte específico que acabaram virando referência, e comenta o impacto de um texto que publicou em 2017, no qual dizia: “não sou china, nem égua, nem quero que o velho goste”, em crítica às expressões pejorativas e à objetificação das mulheres no meio nativista.

Ela também fala sobre o Peitaço da Composição, festival criado para incentivar mulheres a comporem e interpretarem músicas gaúchas sob suas próprias perspectivas.

