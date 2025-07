Vai viajar de ônibus? Espaço exclusivo atrai passageiros na Rodoviária de Porto Alegre

Espaço oferece uma série de comodidades. Duda Fortes / Agencia RBS

Com mais de três anos e meio de funcionamento, a Sala de Embarque da Estação Rodoviária de Porto Alegre caiu no agrado dos usuários. Situado no segundo andar e próximo ao box 1 dos ônibus, o espaço de 300 metros quadrados oferece serviço exclusivo, com ar-condicionado, banheiros, televisão, entre outros confortos (veja a lista abaixo).

Para acessar a sala, que acomoda 110 pessoas e exibe nas paredes pinturas com referências à cultura do Rio Grande do Sul, o usuário necessita apresentar sua passagem intermunicipal para as recepcionistas na entrada. Os passageiros de duas empresas interestaduais, Nordeste e Penha, também podem usufruir do lugar (confira o serviço ao final da reportagem).

O diretor de operações da Veppo — concessionária da rodoviária —, Giovanni Luigi, elogia a iniciativa que contou com o aval do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). Segundo o executivo, ex-presidente do Inter, a média de utilização fica entre 650 a 700 pessoas por dia no local.

— Foi uma ideia excepcional endossada pelo Daer, que é o órgão que regulamenta todo o transporte intermunicipal, tanto as empresas de ônibus quanto as rodoviárias. E aqui, em especial, Porto Alegre, porque o prédio é de propriedade do Daer. Foi uma medida excelente que congrega todas as empresas de ônibus intermunicipais — avalia Luigi.

O que tem na sala:

Recepção

Poltronas e cadeiras

Ar-condicionado

Televisão

Sinal de wi-fi gratuito

Banheiros masculino e feminino, e para pessoas com deficiência (PCDs)

Guarda-malas

Espaço kids com brinquedos e jogos

Fraldário

Máquina de café

Máquina de salgados, chocolates e refrigerantes

Pinturas artísticas nas paredes

Urna para sugestões de melhorias e críticas dos usuários

Lembranças (souvenirs) da cidade à venda

Câmeras de segurança

Os custos para a manutenção do espaço são compartilhados entre a própria Veppo, as empresas de ônibus intermunicipais e as duas companhias interestaduais que aderiram à iniciativa.

Passageiros aprovam

Na quinta-feira (10), em torno das 11h30min, diversos passageiros ocupavam as poltronas da sala. A dona de casa Daiane Araújo Mota, 43 anos, aguardava o ônibus para Pelotas, na Região Sul. O filho Izaque, seis anos, brincava no espaço kids.

— Já conhecia a sala. Venho para Porto Alegre para levar o meu filho para consultar e ficamos aqui — explica.

Aqui é mais seguro, podemos descansar e tem ar-condicionado. DAIANE ARAÚJO MOTA Dona de casa, 43 anos

Dona de casa Daiane Araújo Mota iria para Pelotas. Duda Fortes / Agencia RBS

Por sua vez, Doris Garcia, 56, e o pai Lindomar da Silva Dutra, 83, esperavam sentados em poltronas o horário da viagem para Arroio dos Ratos, na Região Metropolitana.

— A gente sempre fica aqui aguardando quando ele vai pegar o ônibus, porque normalmente ele viaja sozinho. Mas aí ficamos aqui, onde tem banheiro e água. O espaço é muito bom — elogia a filha, dizendo que os toilettes estão sempre limpos na sala.

O pai resume o sentimento de aprovação:

— O espaço é ótimo e muito legal.

Usuários da sala Doris Garcia e o pai Lindomar da Silva Dutra (D). Duda Fortes / Agencia RBS

"Motivo de orgulho"

Para o gerente de operações da rodoviária, Jorge Rosa, que trabalha há 47 anos no local, a sala merece ser enaltecida:

— Para mim, é um motivo de orgulho e satisfação. Não só pelo serviço que nós prestamos, mas é em olhar as pessoas e ver que saem satisfeitas. E a confiabilidade, que é o mais importante. No momento em que a pessoa entra na sala, tem as recepcionistas. E os usuários sentem-se seguros.

Leia Mais Restauração de igreja em Porto Alegre terá patrocínio milionário da Petrobras e construção de um café

Em períodos de grande demanda de pessoas no ambiente, uma sala adjacente também é disponibilizada ao público. A manutenção diária e a limpeza ficam sob responsabilidade da Veppo.

Estação Rodoviária de Porto Alegre fica no Centro Histórico. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Serviço: