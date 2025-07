Restaurante suspenso é inaugurado em cima de posto de combustível abandonado há 24 anos: "Ficou só o esqueleto"

Restaurante Casa Gourmet foi inaugurado na esquina entre as avenidas Sertório e Pernambuco. Renan Mattos / Agencia RBS

A abertura do novo restaurante Casa Gourmet, no bairro Navegantes, mudou a cara de uma movimentada esquina na zona norte de Porto Alegre. A unidade da marca fica em um imóvel no encontro entre as avenidas Sertório e Pernambuco, que já foi de um posto de combustíveis e estava abandonado há 24 anos.

O curioso é que o restaurante fica em uma estrutura suspensa, presa com cabos de aço em arcos de concreto.

Em 1960, quando o posto foi construído, a ideia era usar uma parte dele como estacionamento dos ônibus da companhia Palmares. Para facilitar as manobras, se evitou usar pilastras e vigas na sustentação do imóvel onde ficaria a dependência dos motoristas, na parte de cima.

Após desentendimento entre sócios, o posto fechou no começo dos anos 2000. Desde então, o imóvel estava à venda. Nos últimos anos, o local chamava atenção de quem passava por ali pelo aspecto de abandono.

Assim estava o posto de combustíveis antes da chegada do novo restaurante. Google Street View / Reprodução

Em obras

A obra do novo restaurante começou em dezembro do ano passado, três meses após a compra do ponto pelos sócios do Casa Gourmet.

— Fizemos um estudo para ver se não tinha problema na estrutura. Após a avaliação de engenheiros, vimos que não tinha fissuras nem rachaduras — conta um dos sócios do restaurante, César Augusto Patzlaff, que toca o negócio com a esposa Bárbara Chies Salvi.

— Ficou só o esqueleto. Tivemos que fazer tudo: elétrica, hidráulica, colocar janelas, piso, pintar os arcos e reformar o estacionamento. É tudo novo. No auge da obra, tivemos 40 pessoas trabalhando aqui — completa Patzlaff.

O terreno do antigo posto tem 1,6 mil metros quadrados, já a parte onde fica o restaurante conta com 600 metros quadrados. Na parte de baixo, fica um estacionamento com 60 vagas para carros. O projeto arquitetônico foi desenvolvido pelo escritório Ubanode.

Prevenção

A estrutura suspensa veio a calhar, já que a região foi completamente tomada pela água na enchente do ano passado. Em caso de novas cheias, todos os móveis e equipamentos estariam protegidos na parte de cima.

— Em caso de nova enchente, perderíamos apenas o motor do portão e a cerca elétrica. O restante está na estrutura suspensa: salão, cozinha e equipamentos — diz o sócio do restaurante.

A Casa Gourmet teve sua primeira unidade em 2016. Começou em um ponto na Rua Dona Margarida, também no bairro Navegantes. Em 2019, para acompanhar o crescimento da empresa, se mudou para uma loja maior no prédio da Lebes da Avenida Farrapos, que veio a fechar após a enchente de 2024.

Restaurante tem capacidade para 340 clientes. Renan Mattos / Agencia RBS

No prédio da Lebes, o restaurante ficava no terceiro andar e, por isso, móveis e equipamentos permaneceram intactos. Depois, foram aproveitados na nova operação. Antes de comprar o imóvel do antigo posto, os sócios chegaram a procurar pontos fora do 4º Distrito.

— Foi um choque. O restaurante todo montado, todo perfeito, funcionando perfeitamente. Movimento estava ótimo. Paramos, pensamos e decidimos seguir em outro local — diz Patzlaff.

Leia Mais Praça que pertencia a igreja dará lugar a novo prédio em movimentada esquina no bairro Auxiliadora