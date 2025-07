Restaurante de filés, casa de shows e reforma de livraria: shopping de Porto Alegre tem 19 novas marcas e ampliação de cinco lojas

Das novas marcas, 15 já estão em operação e outras quatro serão inauguradas em agosto. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

O Shopping Total, um dos mais tradicionais de Porto Alegre, acaba de ganhar 15 novas marcas — e outras quatro estão a caminho. Tem de gastronomia a serviços, mas o principal reforço é no mix de moda (veja abaixo a lista completa das novidades). Além disso, cinco espaços foram ampliados.

Na praça de alimentação, recém inaugurou o Seu Abrelino, rede de restaurantes de filés criada pela mesma família que é dona do Tirol. A primeira loja da nova marca foi aberta no BarraShoppingSul e a próxima ficará no Bourbon Assis Brasil.

Também de gastronomia, o Rádio Agulha se instalou nos túneis da antiga Cervejaria Brahma, no lado de fora do shopping. O espaço mistura casa de shows com restaurante, além de também contar com um estúdio de rádio dentro. Em abril, Zero Hora adiantou a abertura do negócio, que até então estava funcionando em "soft opening", quando ainda estão sendo feitos ajustes na operação.

Para reforçar o mix de moda do Total, chegam a marca Brilho de Estrela, de roupas para crianças; a Paka Shoes, de calçados e bolsas femininas; a Closet de Marca, de roupas para mulheres; e a Central de Esportes, de moda esportiva, inaugurada no espaço deixado pela clássica loja Back in Black, que vendia camisetas de bandas.

No primeiro piso, as empresárias Fernanda Bueno e Ana Forgiarini, que já tinham lojas de moda no Total, se uniram para abrir a Glow Dress, especializada em roupas para festa.

— O shopping sempre foi referência em vestidos de festa. Como estamos na entrada, o pessoal chegava e perguntava onde achar esse tipo de roupa. Indicávamos para pelo menos cinco pessoas ao dia. Então, decidimos fazer essa parceria para nós mesmas vendermos esses vestidos — explica Ana.

Por outro lado, a empresária Regina Queiroz está tendo sua primeira experiência em shopping. No segundo piso do centro comercial, ela instalou a loja Baby Mills, que vende enxoval para bebês, carrinhos e decoração para quartos de recém-nascidos. Antes de chegar ao Total, sua loja ficava junto a uma clínica.

— Recebi um convite do Total e aceitei. É um nicho que não tinha no shopping. Um espaço que contemple toda a infraestrutura que a mãe precisa — justifica a empresária.

Serviços

Uma das principais apostas do Total é em serviços. No segmento, o complexo conta com âncoras como o supermercado Zaffari e a academia Corpo & Alma. Recentemente, ganhou também a clínica OtoSul Clínica Integrada, que faz consultas oftalmológicas.

— Nosso maior diferencial é oferecer ao cliente uma diversidade de opções, não só em comprar, mas também lazer, entretenimento e serviços. Estamos sempre atentos aos pedidos dos clientes para buscarmos novas marcas — diz a gerente de marketing do Total, Silvia Rachewsky Lemos.

Hoje, o Total está com 30 espaços para lojas desocupados. Para ocupá-los, Silvia diz que negocia com marcas voltadas a moda, gastronomia e cosméticos.

Próximas novidades

Até o final de agosto, chega na praça de alimentação do Total a marca OCarrinho, criada pela pizzaria Oca de Savóia. Instalado em uma estrutura que lembra um food truck, o negócio venderá, além pizzas, massas e risotos. A empresa já possui uma estrutura similar no Cais Embarcadero.

Também em agosto, inauguram a esmaltaria Patrícia Fittipaldi, que prestará serviço de podologia; a loja de moda feminina Sunshinee, que trabalhará com multimarcas; e o quiosque SL Carrinhos, para locação de veículos de brinquedo para uso interno no shopping.

Ampliações

Inaugurada há 22 anos, junto com o shopping Total, a livraria Cameron acaba de passar por uma grande reforma em sua loja. O investimento foi R$ 200 mil, e a obra durou 17 dias. Com um pequeno ganho de área, o espaço passará a receber sessões de autógrafos em lançamentos de livros.

— Com esse aumento de área, corrigiu todo o fluxo interno da loja. O desafio era esse. Aumentamos a área de papelaria e presentes. Hoje temos um departamento organizado — diz o sócio-diretor da Cameron, Delamor D'Ávila Filho.

A loja fica ao lado de um do acessos ao shopping pela Rua Tiradentes, que também acaba de ser modernizado com novo piso, iluminação e paisagismo.

Do lado de fora do shopping, o Rádio Agulha ganhará uma nova área para atendimento de seus clientes. Um deque será instalado no gramado em frente ao acesso da operação, perto da chaminé, onde serão colocadas mesas e um bar.

De moda, a Malhas e Tramas dobrou o tamanho de sua loja, ocupando um espaço ao lado que estava vago, no segundo piso. Do mesmo segmento, a De Repente Linda mudou de ponto dentro do shopping, saindo de uma loja de 13 metros quadrados para uma de 33 metros quadrados.

O Senac também está ampliando sua área, ocupando um dos prédios históricos do complexo, totalizando mais de 3,5 mil metros quadrados de área. Mesmo em obras, a operação não parou e segue oferecendo cursos.

Novidades no Shopping Total

Próximas aberturas:

OCarrinho (pizza) Patrícia Fittipaldi (esmaltaria e podologia) Sunshinee (moda feminina) SL Carrinhos (locação de carrinhos)

