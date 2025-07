Restauração da Basílica Nossa Senhora das Dores terá patrocínio milionário da Petrobras e construção de um café

Fachada e escadaria da Basílica Nossa Senhora das Dores. Renan Mattos / Agencia RBS

A primeira etapa de restauração da Basílica Nossa Senhora das Dores será patrocinada pela Petrobras Cultural. A empresa brasileira de economia mista investirá R$ 3 milhões. O projeto de restauro contou com a captação de recursos por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

Referência nacional na área do patrimônio cultural, a empresa Estúdio Sarasá será a responsável pela execução do restauro. Os trabalhos contarão com o auxílio da gestora cultural Cristina Schneider e da arquiteta Leila Schaedler, responsável pela elaboração do projeto, que prevê um café onde hoje fica um espaço ocioso em uma etapa posterior dos trabalhos.

Situado na Rua dos Andradas, no Centro Histórico de Porto Alegre, o templo religioso foi tombado como patrimônio nacional em 1938. Desde então, passou por reformas em algumas ocasiões. O plano atual envolve quatro etapas (veja abaixo o que cada fase engloba).

Ícone da arquitetura colonial e barroca da Capital

O padre Lucas Matheus Mendes, de 39 anos, está à frente da abadia há oito anos. O pároco compartilha o sentimento de responsabilidade em relação à manutenção da basílica, que mescla variados estilos arquitetônicos.

— A Igreja das Dores é um exemplar único da arquitetura colonial e barroca na cidade. Com isso nos cabe um grande desafio, que é preservar esse grande patrimônio histórico, artístico e religioso — afirma.

Segundo o padre, desde 2000, o local tem passado por intervenções de restauro.

— Em 2017, foram feitas a consolidação de algumas pinturas, o restauro do altar-mor e do telhado da capela do altar-mor. De lá para cá, começou a se trabalhar na necessidade do restauro externo — contextualiza.

Situações como a pandemia da Covid e a enchente histórica de maio de 2024 postergaram os planos.

— A Petrobras Cultural vai patrocinar essa primeira etapa. Nós estamos na iminência de começar a primeira etapa de um grande projeto de quatro etapas de restauro e atualização de estruturas da igreja. Provavelmente, vai começar neste segundo semestre — revela o padre, dizendo que não há previsão para a conclusão das obras.

A arquiteta Magda Rosa, do Estúdio Sarasá, confirmou que a empresa executará o processo de restauração.

— Trata-se de uma das igrejas mais importantes que temos na região. Acho a igreja maravilhosa — disse a profissional.

Café será construído para o público em espaço em desuso

A quarta etapa do projeto de restauração prevê um café onde hoje fica um espaço fechado em desuso, situado na parte baixa do primeiro patamar das escadas. O estabelecimento teria capacidade para cerca de 12 pessoas na parte interna e outras 40 no lado externo. O café estaria integrado por jardins.

A arquiteta responsável pela elaboração do projeto, Leila Schaedler, revela detalhes de como será o ambiente para o público.

— A parte interna do café e o balcão de atendimento com algumas mesas ficará embaixo do primeiro patamar da escadaria, que hoje é um espaço que está ocioso. Este ambiente vai integrar com a área externa, onde terão conjuntos de mesas com cadeiras, sofás e ombrelones (tipo de cobertura semelhante a um guarda-sol, mas maior e mais robusto). E haverá integração ainda com um jardim — detalha.

Questionada sobre a responsabilidade de desenvolver o projeto, a arquiteta vislumbra a tarefa como um "desafio".

— Ao mesmo tempo em que é uma grande honra e oportunidade é um grande desafio. É uma basílica muito visitada, vista e imponente. São ações que propomos e precisam ser muito certeiras — observa Leila, que é do Vale do Caí.

A antiga Igreja das Dores foi elevada à condição de basílica durante cerimônia presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Jaime Spengler, em 15 de setembro de 2022. Atualmente, 11 funcionários trabalham para o funcionamento e a manutenção do templo para os fiéis.

Como vai funcionar

Primeira etapa

Contempla as duas fachadas laterais, todas as esquadrias de madeira (mais de 40 grandes janelas), fixação de reboco, pintura das paredes, melhoria da coleta das águas pluviais, como calhas e encanamentos.

Segunda etapa

Contempla a cobertura da casa paroquial, que fica localizada de frente para a Rua Riachuelo, além das esquadrias e pintura do reboco externo da casa. Há proposta de sustentabilidade com utilização de energia solar e captação de água da chuva. A ideia é que comece no primeiro semestre de 2026. A captação de recursos será via Lei de Incentivo à Cultura (LIC) do governo estadual

Terceira etapa

Contempla a fachada principal da frente da basílica voltada para a Rua dos Andradas. Engloba a restauração das torres. Previsão de início para a metade de 2026

Quarta etapa

Contempla o restauro da escadaria da frente e a constituição de um jardim lateral em uma parte onde hoje existe um estacionamento. Em um espaço atualmente fechado em desuso será construído um café para o público visitante. Haverá integração desse local com os jardins