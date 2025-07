Redução no abastecimento de água na zona norte de Porto Alegre deve se estender até quarta-feira

Desde o final de semana passado, a turbidez da água e a presença de resíduos provocaram uma redução na capacidade de tratamento de água na estação. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), o mais recente aumento no nível do Guaíba levou mais detritos dos rios Gravataí e Jacuí. Conforme técnicos, uma das hipóteses é que o atual cenário seja resultado, também, dos resíduos que ficaram da enchente do ano passado.